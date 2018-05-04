За рік доходи голови Переяслав-Хмельницького району зросли на 100 тис. грн

У власності Клименка квартира, дві земельні ділянки і недобудований будинок

Доходи голови Переяслав-Хмельницької районної державної адміністрації (Київська область) Юрія Клименка за рік зросли більше ніж на 100 тис. гривень. Про це повідомляє КиевVласть. Серед членів сім'ї Клименко вказав свою дружину Світлану. Сім'я Клименків спільно володіє квартирою в Переяслав-Хмельницькому площею 51,3 кв. м. У 2016 році Світлана



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Голова Переяславської РДА Юрій Клименко

У власності Клименка квартира, дві земельні ділянки і недобудований будинок

Доходи голови Переяслав-Хмельницької районної державної адміністрації (Київська область) Юрія Клименка за рік зросли більше ніж на 100 тис. гривень.

Про це повідомляє КиевVласть.

Серед членів сім'ї Клименко вказав свою дружину Світлану.

Сім'я Клименків спільно володіє квартирою в Переяслав-Хмельницькому площею 51,3 кв. м. У 2016 році Світлана Клименко придбала земельну ділянку в селі Велика Бурімка Черкаської області на 2934,8 кв. м вартістю 111 520 гривень.

У власності голови РДА квартира площею 61,3 кв. м в Переяслав-Хмельницькому і дві земельні ділянки в селах Гребля і Стовп'яги Переяслав-Хмельницького району загальною площею 3 021 кв. м. Також він вказав в декларації недобудований житловий будинок площею 240 кв. м в селі Гребля, який також є в декларації за 2016 рік.

У Юрія Клименка є два автомобілі - Chevrolet Lacetti 2007 року випуску і Volkswagen Passat. Його дружина задекларувала Nissan Micra 2007 р.в., власником якого є невідома Лобортас Людмила Олексіївна.

Доходи голови РДА у 2017 році склали 195 868 гривень, він має 25 тис. гривень готівкою і 10 тис. позичених третім особам. Його дружина заробила 114 960 гривень.

Нагадаємо, в декларації за 2016 рік Юрій Клименко зазначив доходи в сумі 90 119 гривень, що на 105 749 гривень менше, ніж в 2017-му.

Про декларації інших чиновників та політиків читайте тут: Е-декларування