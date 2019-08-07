За сім місяців столичні платники податків поповнили держбюджет на 41,5 млрд грн



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Бюджет Києва з початку року поповнився на 17 млрд грн

У січні-липні 2019 року надходження до зведеного бюджету платежів, що контролюються столичним підрозділом фіскальної служби, склали 59,001 млрд гривень. Це на 10,4 млрд грн, або на 22%, більше відповідного показника попереднього року. Про це повідомила в. о. начальника Головного управління ДФС у Києві Нонна Багмет.

За її словами, за вказаний період до державного бюджету надійшло 41,546 млрд гривень, що на 7,02 млрд грн, або на 20%, більше, ніж у січні-липні 2018 року.

Збільшення надходжень відбулося за такими основними податками:

на 2,729 млрд гривень (17%) зросли надходження з податку на додану вартість, загальна сума яких склала 18,6 мільярдів гривень;

на 2,929 млрд гривень (27%) збільшились надходження з податку на доходи фізичних осіб та склали 13,787 млрд грн;

на 568 млн грн (10%) підвищилась сплата податку на прибуток та досягла 6,287 млрд гривень.

Бюджет Києва впродовж зазначеного періоду поповнився на 17 мільярдів гривень. Столична казна додатково збільшилась на 3,4 млрд гривень, що на 24% більше від аналогічного показника минулого року. За структурою податків найбільше зростання у місцевому бюджеті демонструють наступні податки:

на 29% (2 млрд грн) відбулось збільшення надходжень податку на доходи фізосіб, що склали понад 9,034 млрд гривень,

на 29% (907 мільйонів гривень) зросла сплата єдиного податку – 4,06 млрд гривень.

Крім того, за 7 місяців 2019 року у столиці було сплачено 24,301 млрд гривень єдиного соціального внеску, що на 25% або на 4,8 млрд гривень більше, ніж у минулому році.

Як повідомлялося, за січень-липень 2019 року платники податків Київської області направили до зведеного бюджету 15,7 млрд грн.