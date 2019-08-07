Пограбування за дві хвилини: на світанку у Києві невідомі обчистили магазин (фото, відео)



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На місці пограбування працює слідчо-оперативна група Фото: Інформатор

З магазину вкрали понад 30 дорогих мобільних пристроїв

У ніч на середу, 7 серпня, на вулиці Андрія Малишка, 3а в Києві група невідомих пограбувала магазин «Алло». Після скоєння злочину вони зникли в невідомому напрямку. На місце виїхали правоохоронці.

Це сталося близько 4:50, повідомляє Інформатор.

За словами правоохоронців, група невідомих відкрила двері, розпиляла грати і проникла в магазин. У момент пограбування всередині нікого не було. Вже через дві хвилини злочинці сіли в автомобіль і зникли в невідомому напрямку.

Коли прибула охорона і поліцейські, то всередині нікого не було.

При огляді з'ясувалося, що зі стелажів вкрали понад 30 дорогих мобільних пристроїв, серед яких були Apple і Samsung. Точна сума збитку і подробиці події встановлюються.