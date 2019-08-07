  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Пограбування за дві хвилини: на світанку у Києві невідомі обчистили магазин (фото, відео)

    • Розсилка
    На місці пограбування працює слідчо-оперативна група - Пограбування за дві хвилини: на світанку у Києві невідомі обчистили магазин (фото, відео)
    На місці пограбування працює слідчо-оперативна група
    Фото: Інформатор

    З магазину вкрали понад 30 дорогих мобільних пристроїв

    У ніч на середу, 7 серпня, на вулиці Андрія Малишка, 3а в Києві група невідомих пограбувала магазин «Алло». Після скоєння злочину вони зникли в невідомому напрямку. На місце виїхали правоохоронці.

    Це сталося близько 4:50, повідомляє Інформатор.

    За словами правоохоронців, група невідомих відкрила двері, розпиляла грати і проникла в магазин. У момент пограбування всередині нікого не було. Вже через дві хвилини злочинці сіли в автомобіль і зникли в невідомому напрямку.

    Читайте також

    Коли прибула охорона і поліцейські, то всередині нікого не було.

    1 з 6
    на весь екран згорнути
    Пограбування за дві хвилини: на світанку у Києві невідомі обчистили магазин (фото, відео)
    Пограбування за дві хвилини: на світанку у Києві невідомі обчистили магазин (фото, відео)
    Пограбування за дві хвилини: на світанку у Києві невідомі обчистили магазин (фото, відео)
    Пограбування за дві хвилини: на світанку у Києві невідомі обчистили магазин (фото, відео)
    Пограбування за дві хвилини: на світанку у Києві невідомі обчистили магазин (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    При огляді з'ясувалося, що зі стелажів вкрали понад 30 дорогих мобільних пристроїв, серед яких були Apple і Samsung. Точна сума збитку і подробиці події встановлюються.

    Читайте також
    Національна поліція України Київ кримінал телефон пограбування магазин
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ