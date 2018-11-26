За тиждень грип «скосив» понад 13 тисяч киян



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Минулого тижня у столиці захворіло 4291 дорослих

Захворюваність на грип та ГРВІ зростає як серед дорослого, так і серед дитячого населення

За останній тиждень у Києві показник захворюваності на грип та ГРВІ складає 460,6 та є нижчим епідемічного порогу на 53,8%. Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Загалом інтенсивність епідемічного процесу перебуває на рівні, характерному для цього періоду року. За 47-й тиждень епідсезону зареєстровано 13 649 хворих на грип та ГРВІ, спостерігається зростання захворюваності у порівнянні з попереднім тижнем на 6,7%.

«Зростання захворюваності відбулося за рахунок як дорослого, так і дитячого населення. Наразі у столиці захворіло дорослих – 4291 особа проти 4033 за 46-й тиждень (зростання на 6,4%), дітей – 9358 проти 8756 (зростання на 6,9%). У структурі захворюваності діти становлять 68,6%. Серед школярів спостерігається зростання захворюваності на 11,6% у порівнянні з попереднім тижнем: 3805 випадків, що становить 40,7% від загальної кількості захворілих дітей і 27,9% від загальної кількості осіб, які звернулися за медичною допомогою», – зазначив Поворозник.

За його словами, за 47-й тиждень епідсезону до закладів охорони здоров’я госпіталізовано 127 осіб, із них 117 – діти.

«Із початку епідемічного сезону у кабінетах щеплення приватних клінік і комунальних закладів охорони здоров’я вакцинацією проти грипу охоплено 22 278, із них – 4 923 дитини», – додав Поворозник.