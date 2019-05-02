За тиждень у Києві сталося майже 240 пожеж



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На пожежа загинула людина, ще п'ятеро - травмовані

Впродовж тижня з 22 по 28 квітня пожежно-рятувальними підрозділами Київського гарнізону здійснено 406 виїздів на ліквідацію пожеж та надзвичайних ситуацій. Про це повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС у Києві.

Зокрема, за даний час вогнеборці ліквідували 239 пожеж, 11 аварій, 14 разів надавали допомогу населенню столиці, 41 раз – іншим службам міста, 91 раз виїжджали на хибні виклики.

За даний період на пожежах загинула 1 особа, 5 людей травмовано та врятовано трьох громадян.

Протягом тижня підрозділами здійснено 26 виїздів на гасіння пожеж в екосистемах міста. Загалом з початку року здійснено 331 виїзд та ліквідовано згорання на площі 127,803 га.

На водних об’єктах міста за вказаний період загиблих та врятованих не було. З початку 2019 року на водних об'єктах Києва загинуло 16 людей, врятовано 13 осіб.

Також протягом даного періоду підрозділи гарнізону здійснили 28 виїздів на мінування об’єктів міста. Всього за 2019 рік здійснено 207 виїздів по заявках щодо мінування об’єктів Києва. Усі виїзди виявились хибними.

Нагадаємо, 25 квітня сталася пожежа в адміністративній будівлі Міністерства освіти і науки на проспекті Перемоги, 10, що у Шевченківському районі столиці.