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    У будівлі Міносвіти сталася пожежа (фото)

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    Внаслідок пожежі згоріла та пошкоджена комп'ютерна техніка, меблі, особисті речі, закопчені стіни та стеля кабінету - У будівлі Міносвіти сталася пожежа (фото)
    Внаслідок пожежі згоріла та пошкоджена комп'ютерна техніка, меблі, особисті речі, закопчені стіни та стеля кабінету
    Фото: ДСНС

    Загоряння сталося в кабінеті на першому поверсі Міністерства

    Сьогодні, 25 квітня, вранці сталася пожежа в адміністративній будівлі на проспекті Перемоги, 10, що у Шевченківському районі столиці.

    Інформація про загоряння надійшла до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 07:20.

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    Як відомо, за адресою проспект Перемоги, 10 знаходиться Міністерство освіти та науки України.

    «До місця події негайно було направлено рятувальників з найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. По прибуттю до місця виклику, вогнеборці встановили, що загоряння сталося в кабінеті на 1-поверсі 2-поверхової адміністративної будівлі», - повідомляє прес-служба столичних рятувальників.

    Пожежу вогнеборцям вдалося локалізувати о 07:41 на площі 20 кв. м, а о 08:02 – ліквідувати.

    На місці події було задіяно 4 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 18 чоловік особового складу підрозділів Головного управління ДСНС України у Києві

    Внаслідок пожежі згоріла та пошкоджена комп'ютерна техніка, меблі, особисті речі, закопчені стіни та стеля кабінету.

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    У будівлі Міносвіти сталася пожежа (фото)
    У будівлі Міносвіти сталася пожежа (фото)
    У будівлі Міносвіти сталася пожежа (фото)
    Фото: ДСНС

    Причина виникнення пожежі з’ясовується.

    Жертв та постраждалих немає.

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    пожежа Київ ДСНС Міністерство освіти і науки рятувальники
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