У будівлі Міносвіти сталася пожежа (фото)



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Внаслідок пожежі згоріла та пошкоджена комп'ютерна техніка, меблі, особисті речі, закопчені стіни та стеля кабінету Фото: ДСНС

Загоряння сталося в кабінеті на першому поверсі Міністерства

Сьогодні, 25 квітня, вранці сталася пожежа в адміністративній будівлі на проспекті Перемоги, 10, що у Шевченківському районі столиці.

Інформація про загоряння надійшла до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 07:20.

Як відомо, за адресою проспект Перемоги, 10 знаходиться Міністерство освіти та науки України.

«До місця події негайно було направлено рятувальників з найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. По прибуттю до місця виклику, вогнеборці встановили, що загоряння сталося в кабінеті на 1-поверсі 2-поверхової адміністративної будівлі», - повідомляє прес-служба столичних рятувальників.

Пожежу вогнеборцям вдалося локалізувати о 07:41 на площі 20 кв. м, а о 08:02 – ліквідувати.

На місці події було задіяно 4 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 18 чоловік особового складу підрозділів Головного управління ДСНС України у Києві

Внаслідок пожежі згоріла та пошкоджена комп'ютерна техніка, меблі, особисті речі, закопчені стіни та стеля кабінету.

Причина виникнення пожежі з’ясовується.

Жертв та постраждалих немає.