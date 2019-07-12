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    На ВДНГ під час Atlas Weekend сталася пожежа

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    Рятувальники оперативно ліквідували пожежу - На ВДНГ під час Atlas Weekend сталася пожежа
    Рятувальники оперативно ліквідували пожежу

    На території ВДНГ горів покинутий павільйон

    У четвер, 11 липня, на території ВДНГ під час Atlas Weekend сталася пожежа: полум'я охопило будівлю павільйону. Вогонь поширився на площі близько 40 квадратних метрів.

    Пожежа почалася близько 23:30. Про це повідомляє Інформатор.

    Пожежно-рятувальна служба оперативно виїхала на місце події. Попередньо, полум'я охопило приміщення павільйону №139. Це стара і занедбана будівля, яка не функціонує довгий час. У будівлі нікого не було на момент загоряння.

    Станом на 23:40 пожежники локалізували вогонь.

    Точні причини займання на даний момент невідомі.

    На місці події працював наряд патрульної поліції, карета швидкої допомоги і співробітники ДСНС Причини події встановлюються.

    Як повідомлялося,  9 липня сталася пожежа на приватній території по пров. Панфіловців, що у Печерському районі Києві. Загорання виникло в окремо розташованому вагончику, під час ліквідації пожежі рятувальники виявили тіло людини. 

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