За тиждень у Києві стартує «Французька весна в Україні»



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Фестиваль відкриється на Софійській площі цирковим дійством

Організатором заходу виступили Посольство Французької Республіки в Україні та Французький інститут в Україні

30 березня о 20:30 повітряно-цирковим вуличним дійством «Садівниця Мю і кінематика флюїдів» від французького колективу Transe Express на Софійській площі відкриється фестиваль «Французька весна в Україні». Організатором заходу виступили Посольство Французької Республіки в Україні та Французький інститут в Україні. Ініціативу організаторів підтримано розпорядженням Київської міської державної адміністрації.

Як повідомляють організатори, сюжет спектаклю розгортатиметься навколо схожої на квітку оригінальної конструкції, що відчиняється, як велетенська музична скринька. Зачеплена на підйомний кран повітряна зірка «спілкується» із гнучкою анемоною в повітрі, у той час як глядачі спостерігають за світловою ходою артистів на землі.

Створена новою командою митців за участю досвідчених учасників колективу, ця вистава пропонує небесно-повітряну феєрію, де музика, візуальні образи, неймовірні акробатичні трюки захоплять серця глядачів. Ознайомитися з програмою фестивалю можна на сайті Французького інституту в Україні.

Мета «Французької весни» – налагодження міжкультурних зв’язків України та Франції, активна комунікація між представниками творчої інтелігенції, а також зацікавленої публіки.

Відповідно до розпорядження КМДА, 30 березня із 19:00 до 23:00 заборонять рух усіх видів транспортних засобів на вулицях Софіївській, Малій Житомирській, Володимирській (від вулиці Ірининської до вулиці Великої Житомирської) та у провулку Рильському. Також буде внесено зміни в роботу маршрутів наземного пасажирського транспорту загального користування, відповідно до схеми організації дорожнього руху.

У зв’язку із забороною руху всіх транспортних засобів вказаними вулицями, дозволять рух вулицею Хрещатик 30 березня з 19:00 до 23:00.

Під час проведення фестивалю забезпечать публічну безпеку і порядок, чергування бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги та пожежно-рятувальної техніки.

Окрім того, із 20:00 28 березня до 01:00 29 березня та 30 березня із 20:00 до 23:00 частково відключать зовнішнє освітлення на Софійській площі та на вулиці Володимирській, провулку Рильському.