За вихідні на Київщині поліція зловила понад півсотні п’яних водіїв

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Правоохоронці акцентують увагу на виявлення водіїв, які керують транспортними засобами у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння

Упродовж святкових днів поліцейські Київщини, які відповідають за безпеку дорожнього руху, відсторонили від керування транспортними засобами 52 водії, які знаходились у стані алкогольного сп’яніння. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції у Київській області.

«Так, співробітники Києво-Святошинського відділу поліції у селі Круглик зупинили водія моторолера без захисного шолома. Під час спілкування з ним встановлено, що молодий чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння: хитка хода та нечленороздільна мова. Однак молодик відмовився від проходження медичного освідування. У присутності двох понятих поліцейські склали відносно 26-річного правопорушника адміністративний протокол за керування мототранспортом у нетверезому стані», - інформують у поліції.

У місті Вишневе працівники поліції задокументували водія напідпитку. 36-річний місцевий житель керував автомобілем «ВАЗ» у стані алкогольного сп’яніння. За допомогою алкотестеру встановлено, що вміст алкоголю у крові становив 2,45 проміле.

Відносно водіїв напідпитку складені адміністративні матеріали за ст. 130 (Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Превентивні заходи тривають. Правоохоронці закликають усіх учасників дорожнього руху дотримуватись ПДР, не наражати себе та інших на небезпеку.

Як повідомлялося, вихідними у Києві екс-депутат напідпитку катався вулицями міста.