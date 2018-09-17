Заарештовано чоловіка, який вербував українок у сексрабство у Польщу



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Фото: прокуратура Київської області Затримання торговця людьми

Зловмисник вербував та переміщував дівчат, використовуючи їх уразливий стан

Прокуратурою Київської області повідомлено про підозру та взято під варту чоловіка, який вербував українок для сексуальної експлуатації в Республіку Польща. Про це повідомляє прес-служба прокуратури.

«За процесуального керівництва прокуратури Київської області повідомлено про підозру чоловіку у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 (торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини) КК України», - йдеться в повідомленні.

За даними прокуратури, зловмисник вербував та переміщував дівчат, використовуючи їх уразливий стан, з метою їх подальшої сексуальної експлуатації закордоном. При цьому, останньому достовірно було відомо про уразливий стан своїх жертв, який склався внаслідок збігу тяжких особистих та сімейних обставин.

Чоловіка було викрито правоохоронцями та затримано на території Міжнародного аеропорту «Київ» (Жуляни) при спробі вивезення на територію Польщі громадянки України для її подальшої сексуальної експлуатації.

За клопотанням прокуратури області підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна або без такої.

Досудове розслідування триває.