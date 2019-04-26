Заарештовано групу іноземців, які під Києвом побили та пограбували двох єгиптян



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Серед затриманих 21-річний громадянин Турецької Республіки

Під час операції «Мігрант» працівники поліції столичної області виявили 544 правопорушень

Під час проведення операції «Мігрант» працівники карного розшуку Ірпінського відділу поліції затримали трьох іноземців, які причетні до побиття та пограбування двох єгиптян.

Ними виявилися двоє студентів з Азербайджану та 21-річний громадянин Турецької Республіки, який не має постійного місця проживання. У подальшому відносно підозрюваних суд обрав міру запобіжного заходу – тримання під вартою без можливості внесення застави. Про це повідомляє прес-служба поліції Київської області.

Загалом, з початку проведення цільових профілактичних заходів з нагляду та контролю за виконанням законодавства в міграційній сфері під умовною назвою «Мігрант» працівники поліції столичної області виявили 544 правопорушень адміністративного законодавства за участю іноземців.

Накладено штрафів на загальну суму 93075 гривень, з них стягнуто – 36722 гривень.

Направлено 6 подань про скасування посвідок на тимчасове проживання в та 15 подань про скасування посвідок на постійне проживання в Україні.

Підготовлено та направлено 11 подань на скасування дозволу на імміграцію та 297 подань про скорочення строку тимчасового перебування на території України.

171 подання направили про примусове повернення іноземців та осіб без громадянства в країну походження та 259 подань про заборону в’їзду іноземцям в Україну.