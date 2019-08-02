Заарештовано серійного розбійника, який у Києві нападав на літніх жінок



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Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб Фото: Прокуратура Києва

Чоловіку загрожує до 10 років позбавлення волі

Голосіївський районним судом Києва взято під варту 28-річного колишнього правоохоронця, який підозрюється у скоєні розбійних нападів на жінок у столиці. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

«На даний час здобуто докази вчинення чоловіком двох розбійних нападів. Останньою жертвою розбійника стала літня жінка, яку він пограбував на території Голосіївського району столиці. Жінку після нападу було госпіталізовано», - розповіли в прокуратурі.

Також перевіряється причетність чоловіка до вчинення ще 7 аналогічних нападів на території Києва.

Раніше цей чоловік вже був засуджений за розбій.

2 серпня Голосіївським районним судом затриманому обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб без альтернативи застави.

За вчинене зловмиснику загрожує до 10 років позбавлення волі.

Як повідомлялося, у кінці липня на вулиці Голосіївській у Києві сталося пограбування жінки. Поліцейські встановили, що до 73-річної жінки підбіг чоловік, зірвав із шиї ланцюжок, відібрав гаманець і втік.