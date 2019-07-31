У Києві грабіжник проковтнув ланцюжок, зірваний із жінки (фото)



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Під час медогляду на рентген-знімку затриманого лікарі виявили прикрасу Фото: Нацполіція

Зловмисник зірвав із шиї жінки прикрасу та відібрав у неї гаманець із грошима

На вулиці Голосіївській у Києві сталося пограбування жінки. Поліцейські встановили, що до 73-річної жінки підбіг чоловік, зірвав із шиї ланцюжок, відібрав гаманець і почав бігти. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

«Зловмисника зупинили небайдужі громадяни, які стали свідками злочину. Це – 26-річний житель Луганської області, раніше судимий за крадіжки. Його затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України», - розповів начальник Голосіївського управління поліції Олег Волошин.

Під час поверхневого огляду у чоловіка знайшли гаманець потерпілої. Згодом він зізнався поліцейським, що зірваний ланцюжок проковтнув. Під час медогляду на рентген-знімку затриманого лікарі виявили прикрасу.

«За даним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною другою статті 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Фігурантові оголосили про підозру. За скоєне йому загрожує до шести років позбавлення волі», - додав Волошин.