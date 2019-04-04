Заборгованість із виплати зарплат у Києві сягає майже 140 млн грн



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Основна частина боргу утворена в трьох районах Києва

Станом на 1 березня 2019 року, загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати в Києві склала 138,3 млн гривень. З цієї суми 92,3 млн гривень припадає на економічно активні підприємства.

Про це стало відомо з експрес-випуску Головного управління статистики в Києві.

Водночас заборгованість працівникам економічно активних підприємств в лютому 2019 року зменшилася на 7,2%.

На початок березня 2019 року більше половини суми заборгованості економічно активних підприємств припадало на професійну, наукову та технічну діяльність (55,7%).

Основна частина боргу утворена в Печерському (35,9%), Солом'янському (18,9%) та Оболонському (17,5%) районах.

Як повідомлялося, сума заборгованості з виплати заробітної плати в столиці на 1 січня 2019 року склала 145 млн гривень. Найбільше заборгували підприємства Печерського, Шевченківського та Оболонського районів Києва.

З 1 січня 2019 року мінімальна зарплата в Україні збільшилася до 4173 гривень, а прожитковий мінімум - до 1853 гривні. Крім того, в зв'язку з ростом «міні малки» приблизно 2 млн українців отримають надбавку до пенсій.

За даними Держстату, у 2018 році доходи українців, скориговані на показник інфляції, зросли на 9,9%. Загалом за рік громадяни України отримали понад 3,2 трильйона гривень доходів з різних джерел.

Джерело: КиевVласть