За даними Держстату, доходи українців минулого року зросли на майже 10%



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Більша частина отриманих доходів — дохід від заробітної плати

У 2018 році доходи українців, скориговані на показник інфляції, зросли на 9,9%. Загалом за рік громадяни України отримали понад 3,2 трильйона гривень доходів з різних джерел.

Про це йдеться у звіті Державної служби статистики України.

Зазначимо, що зростання реальних доходів дещо сповільнилося проти 2017 року, коли реальні доходи українців зросли на майже 11% за рік.

Більша частина отриманих доходів — дохід від заробітної плати. Він склав 47,4% всіх доходів. Так, минулого року українці отримали загалом 1,52 трильйона гривень зарплат.

Близько третини доходів українців склала державна соціальна допомога, ще 17,2% — змішані доходи від різних видів діяльності.

Більшість отриманих коштів українці витрачають на купівлю товарів та послуг — 89,2% всіх зароблених грошей. 9,4% доходів сплачують у вигляді податків, 0,9% — за оренду житла. Чистий приріст заощаджень українців минулого року склав 16,8 мільярда гривень (проти 3,2 трильйона витрат).

Нагадаємо, що з 1 січня 2019 року в Україні зріс розмір мінімальної зарплати. Тепер вона складає 4173 гривні на місяць.

Також нагадаємо, що доходи Пенсійного фонду торік зросли на понад 20%.