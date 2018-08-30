«Замінування» автівки на Хрещатику: поліція повідомила деталі
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Фото: Київ оперативний
Правоохоронці перевіряли інформацію про замінування автомобіля
Встановлюється особа, яка повідомила про замінування автомобіля
Поліція не знайшла вибухонебезпечних предметів у дворі на Хрещатику, 8Б, де раніше повідомлялося про замінування припаркованого автомобіля Volkswagen.
Про це в коментарі 44.uaповідомила прес-офіцер поліцейського відділення Шевченківського району Ганна Зубрева.
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«Ніяких небезпечних предметів і речовин не виявлено», - розповіла представник поліції.
Також зараз встановлюється людина, яка повідомила про замінування.
Нагадаємо, раніше в соцмережі з'явилася інформація, що на Хрещатику невідомі замінували припарковану машину.