«Замінування» автівки на Хрещатику: поліція повідомила деталі



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Фото: Київ оперативний Правоохоронці перевіряли інформацію про замінування автомобіля

Встановлюється особа, яка повідомила про замінування автомобіля

Поліція не знайшла вибухонебезпечних предметів у дворі на Хрещатику, 8Б, де раніше повідомлялося про замінування припаркованого автомобіля Volkswagen.

Про це в коментарі 44.uaповідомила прес-офіцер поліцейського відділення Шевченківського району Ганна Зубрева.

«Ніяких небезпечних предметів і речовин не виявлено», - розповіла представник поліції.

Також зараз встановлюється людина, яка повідомила про замінування.

Нагадаємо, раніше в соцмережі з'явилася інформація, що на Хрещатику невідомі замінували припарковану машину.