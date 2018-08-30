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    «Замінування» автівки на Хрещатику: поліція повідомила деталі

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    <div class="copy">Правоохоронці перевіряли інформацію про замінування автомобіля</div> - «Замінування» автівки на Хрещатику: поліція повідомила деталі
    Фото: Київ оперативний
    Правоохоронці перевіряли інформацію про замінування автомобіля

    Встановлюється особа, яка повідомила про замінування автомобіля

    Поліція не знайшла вибухонебезпечних предметів у дворі на Хрещатику, 8Б, де раніше повідомлялося про замінування припаркованого автомобіля Volkswagen.

    Про це в коментарі 44.uaповідомила прес-офіцер поліцейського відділення Шевченківського району Ганна Зубрева.

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    «Ніяких небезпечних предметів і речовин не виявлено», - розповіла представник поліції.

    Також зараз встановлюється людина, яка повідомила про замінування.

    Нагадаємо, раніше в соцмережі з'явилася інформація, що на Хрещатику невідомі замінували припарковану машину.

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