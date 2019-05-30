Заробітчанин, який під Києвом зарубав чоловіка, відсидить 7 років

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Після вбивства заробітчанин украв тисячу гривень

Ірпінський міський суд завершив судовий розгляд кримінального провадження за фактом умисного вбивства 32-річним жителем Івано-Франківської області свого знайомого та крадіжки його грошових коштів. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Київської області.

Встановлено, що засуджений напередодні вбивства приїхав до Київщини у пошуках роботи, де і познайомився з потерпілим.

«Так, 5 листопада 2018 року заробітчанин, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, прийшов додому до свого знайомого в с. Мостище Макарівського району Київської області, де між ними виник конфлікт, у ході якого, він схопив сокиру та наніс власнику помешкання численні удари по голові. Після цього, пересвідчившись, що потерпілий помер, заволодів його грошовими коштами в сумі 1 000 грн», - розповіли в прокуратурі.

Вироком Ірпінського міського суду Київської області обвинуваченого визнано винним в умисному заподіянні смерті іншій людині (ч. 1 ст. 115 КК України) і крадіжці (ч. 1 ст. 185 КК України) та засуджено до 7 років позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно у селі Перегонівка Обухівського району п'яний молодик із сокирою кидався на брата. Поліції довелося із застосуванням табельної зброї заспокоювати дебошира.