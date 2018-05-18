Затримано киянина за підозрою у смертельному побитті співмешканки

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Підозрюваний у смертельному побитті жінки

За словами чоловіка, жінка померла уві сні, але викликав він «швидку» лише через добу

До чергової частини Деснянського управління поліції надійшло повідомлення про те, що у квартирі на проспекті Лісовому померла жінка. За вказаною адресою виїхали слідчо-оперативні групи територіального та Головного управлінь поліції, які задокументували подію. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

«Виклик здійснив 45-річний киянин, який правоохоронцям розповів, що напередодні він разом із 42-річною співмешканкою розпивали алкогольні напої та періодично сварилися. Під час конфліктів чоловік кілька разів наносив жінці удари, а відтак вона пожалілася на головний біль. Але «швидку» потерпіла не викликала, а лягла спати. Вранці чоловік виявив, що цивільна дружина померла. Добу він роздумував, що робити, і лише наступного дня викликав лікарів», - йдеться в повідомленні.

Призначена судово-медична експертиза для з’ясування причини смерті потерпілої.

Чоловіка затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про обрання йому міри запобіжного заходу.

Слідчим відділом Деснянського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує до десяти років позбавлення волі.