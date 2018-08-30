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    Затримано трьох столичних наркоторговців зі зброєю

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    Затримання наркоторговців - Затримано трьох столичних наркоторговців зі зброєю
    Фото: Нацполіція
    Затримання наркоторговців

    Ділки виготовляли та збували амфетамін в особливо великих розмірах

    Працівники слідчого управління поліції Київщини спільно з військовою прокуратурою Київського гарнізону та співробітниками СБУ в рамках відкритого кримінального провадження затримали трьох жителів столиці. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції у Київській області.

    «Поплічники віком від 31 до 36 років займалися виготовленням та збутом амфетаміну в особливо великих розмірах на території Києва та столичної області. Ролі злочинна група розподілила наступним чином. Два рідні брати у гаражі влаштували лабораторію із виготовлення наркотиків, готовий амфетамін зберігали у власній квартирі. Знаходив клієнтів та збував товар найстарший учасник угрупування. Чоловіки не працювали без отримання завдатку від замовників, сума якого складала 30% від загальної вартості товару. Незаконний бізнес тривав протягом поточного року», - йдеться в повідомленні. 

    Під час санкціонованих обшуків за місцем перебування зловмисників правоохоронці вилучили амфетамін, гроші, отримані злочинним шляхом, прилади для виготовлення наркотичних засобів та психотропних речовин, а також гранати та набої. Вилучене буде направлене на відповідні експертизи. 

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    Затримано трьох столичних наркоторговців зі зброєю
    Затримано трьох столичних наркоторговців зі зброєю
    Затримано трьох столичних наркоторговців зі зброєю
    Затримано трьох столичних наркоторговців зі зброєю
    Затримано трьох столичних наркоторговців зі зброєю
    Затримано трьох столичних наркоторговців зі зброєю

    Наразі розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України триває. Вирішується питання щодо обрання відносно затриманих запобіжних заходів. Вони знаходяться в ізоляторі тимчасового тримання.

    Чоловікам загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна. 

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