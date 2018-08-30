Затримано трьох столичних наркоторговців зі зброєю



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Фото: Нацполіція Затримання наркоторговців

Ділки виготовляли та збували амфетамін в особливо великих розмірах

Працівники слідчого управління поліції Київщини спільно з військовою прокуратурою Київського гарнізону та співробітниками СБУ в рамках відкритого кримінального провадження затримали трьох жителів столиці. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції у Київській області.

«Поплічники віком від 31 до 36 років займалися виготовленням та збутом амфетаміну в особливо великих розмірах на території Києва та столичної області. Ролі злочинна група розподілила наступним чином. Два рідні брати у гаражі влаштували лабораторію із виготовлення наркотиків, готовий амфетамін зберігали у власній квартирі. Знаходив клієнтів та збував товар найстарший учасник угрупування. Чоловіки не працювали без отримання завдатку від замовників, сума якого складала 30% від загальної вартості товару. Незаконний бізнес тривав протягом поточного року», - йдеться в повідомленні.

Під час санкціонованих обшуків за місцем перебування зловмисників правоохоронці вилучили амфетамін, гроші, отримані злочинним шляхом, прилади для виготовлення наркотичних засобів та психотропних речовин, а також гранати та набої. Вилучене буде направлене на відповідні експертизи.

Наразі розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України триває. Вирішується питання щодо обрання відносно затриманих запобіжних заходів. Вони знаходяться в ізоляторі тимчасового тримання.

Чоловікам загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.