Завтра суд оголосить вирок у справі вбивства журналіста Веремія

Веремія було вбито у ніч на 19 лютого 2014 року неподалік Софійської площі

У Шевченківському районному суді Києва 22 грудня оголосять вирок у «справі Веремія» — вбивства журналіста газети «Вести» В’ячеслава Веремія під час Майдану 19 лютого 2014 року. Про це повідомила правозахисниця Марія Томак. Обвинуваченим у цій справі є Юрій Крисін — він, за даними МВС, був одним



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Оголошення вироку у справі вбивства журналіста Веремія буде відкритим

Веремія було вбито у ніч на 19 лютого 2014 року неподалік Софійської площі

У Шевченківському районному суді Києва 22 грудня оголосять вирок у «справі Веремія» — вбивства журналіста газети «Вести» В’ячеслава Веремія під час Майдану 19 лютого 2014 року.

Про це повідомила правозахисниця Марія Томак.

Обвинуваченим у цій справі є Юрій Крисін — він, за даними МВС, був одним із «бригадирів» так званих «тітушок», яких збирали на замовлення у певний час.

Прокуратура просить для Крисіна 6 років позбавлення волі, однак за словами Томак, є ймовірність і умовного терміну.

На відміну від усього процесу, який слухався у закритому режимі, оголошення вироку буде відкритим.

Веремія було вбито у ніч на 19 лютого 2014 року неподалік Софійської площі. Таксі, у якому їхав журналіст, зупинили «тітушки» з битами, у масках і камуфляжі. Веремій намагався зняти все це на телефон, однак його витягли з машини і побили. Коли той намагався вирватися, йому вистрілили у груди. Від отриманих поранень журналіст загинув у ту ж ніч у лікарні.

Нагадаємо, що у 2014 році до арештованого у справі Веремія Крисіна було приставлено державну охорону через нібито загрозу його життю, а запобіжний захід було змінено на домашній арешт.