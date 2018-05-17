Земельна схема на 3,5 млн: справу київського депутата Кримчака направлено до суду

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Депутат Київради Сергій Кримчак

Справу Кримчака та його спільника розглядатиме Шевченківський райсуд Києва

Детективи Національного антикорупційного бюро України завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом заволодіння земельними ділянками у Києві. 15 травня 2018 року прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури направили обвинувальний акт до Шевченківського районного суду Києва для розгляду по суті. Про це повідомляє прес-служба НАБУ.

Перед цим підозрювані — депутат Київської міської ради Сергій Кримчак та його родич-спільник, - а також їхні адвокати впродовж двох місяців ознайомлюватися з матеріалами кримінального провадження.

«За даними слідства, у 2016 році депутат Київради та одночасно секретар комісії Київради з питань земельних відносин, маючи доступ до інформації про наявність у столиці земельних ділянок, що перебувають у комунальній власності, організував схему заволодіння трьома такими ділянками. На думку детективів НАБУ, роль пособника у корупційній схемі виконував родич депутата», - повідомляють у НАБУ.

Депутат Київської міської ради, секретар земельної комісії, підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених ч.5 ст.191 («Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем»), ч.3 та ч.4 ст.358 («Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів»), ч.2 ст.209 («Легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом»), ст.366-1 («Декларування недостовірної інформації») Кримінального кодексу України. Його родич — у вчиненні злочинів, передбачених ч.5 ст. 27, ч.5 ст. 191, ч.2 ст. 209.

Нагадаємо, 13 вересня детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП затримали депутата Київради – екс-секретаря Комісії з питань земельних відносин та його ймовірного спільника за підозрою у привласненні землі в столиці.

Того ж дня останньому повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.5 ст.191 та ч.5 ст.27, ч.2 ст. 209 Кримінального кодексу України.

За версією слідства, затриманий у 2010-2011 роках, перебуваючи на посаді секретаря Комісії Київради з питань земельних відносин та маючи доступ до інформації про наявність в столиці земельних ділянок, що перебувають у комунальній власності, організував злочинну схему заволодіння трьома з них, загальною вартістю понад 3,5 млн грн.

17 вересня Солом'янський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою Кримчаку з альтернативою застави 1,4 мільйона гривень. Спеціалізована антикорупційна прокуратура просила арешт з альтернативою застави 25 млн гривень.

18 вересня Кримчак був звільнений з-під варти під заставу в 1,4 млн грн.