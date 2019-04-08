Земельні ділянки в центрі Києва вартістю 37 млн грн повернуто громаді
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Суди першої та апеляційної інстанцій витребували у приватного товариства спірні ділянки
Постановою Північного апеляційного господарського суду залишено без змін рішення Господарського суду Києва, яким задоволено позов столичної прокуратури в інтересах держави про витребування земельних ділянок вартістю понад 37 млн грн на вул. Архітектора Городецького на Печерську з незаконної власності приватного товариства. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва.
«Спірна земля є частиною скверу, а також прибудинковою територією двох житлових будинків. Однак у 2009 році Київрада передала ці ділянки приватному товариству під будівництво підземного багатоповерхового паркінгу з приміщеннями адміністративного, торговельного та громадського призначення», - йдеться в повідомленні.
У подальшому судами різних інстанцій вказане рішення Київради та договір купівлі-продажу цієї землі визнано незаконними та скасовано. Попри це спірна земля неодноразово перепродувалась.
З метою захисту інтересів столичної громади прокуратура звернулася до суду з позовом про витребування земельних ділянок з незаконного користування.
Суди першої та апеляційної інстанцій підтримали правову позицію прокурора та витребували у приватного товариства спірні ділянки на користь територіальної громади Києва.