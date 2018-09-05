Жінка напала на чоловіка з ножем під час походу за пляшкою горілки



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Нещодавно зловмисниця повернулася із місць позбавлення волі і скоїла новий злочин

До Солом’янського управління поліції від лікарів надійшло повідомлення про госпіталізацію у стаціонар 28-річного місцевого мешканця. Чоловіка із ножовим пораненням у груди лікарі виявили біля будинку на вулиці Богданівській, куди відразу викликали слідчо-оперативну групу. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

Як розповів начальник відділу карного розшуку Солом’янського управління поліції Юрій Разумов, на місці правоохоронці поспілкувалися зі свідками та встановили, що до злочину причетна жінка, із якою потерпілий напередодні розпивав алкогольні напої.

«Киянину зателефонувала знайома та запросила до себе у гості. Там вона познайомила його зі своєю подругою, із якою кілька років тому відбувала покарання в одній колонії. Протягом дня вони втрьох розпивали алкогольні напої, а коли запаси вичерпалися, чоловік вирішив купити ще горілки. Жінки погодилися, а гостя запропонувала разом піти у магазин. На вулиці між знайомими виник конфлікт, у результаті якого супутниця вихопила ножа і вдарила ним чоловіка у груди», - зазначив поліцейський.

Очевидці події відразу викликали лікарів, а правоохоронцям, які прибули на виклик, надали прикмети жінки, яка втекла. Кілька годин знадобилося розшуківцям, аби встановити особу і затримати зловмисницю.

«33-річна правопорушниця – місцева мешканка, яка раніше порушувала закон. У квітні цього року вона звільнилася із місць позбавлення волі, де провела сім років за вбивство. Повернувшись додому, продовжила вести аморальний спосіб життя – ніде не працювала і зловживала спиртними напоями. Її затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України», - додав Разумов.

Відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.