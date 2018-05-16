Житель Київщини облаштував нарколабораторію та зберігав зброю



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Поліцейські Київщини вилучили амфетамін на суму майже 500 тисяч гривень

Раніше судимий житель Фастівського району за місцем проживання облаштував підпільну нарколабораторію та зберігав зброю. На момент обшуку працівники поліції вилучили у нього готової продукції понад 2 кг, прекурсори, тротил та пістолет. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції у Київській області.

Як зазначив очільник поліції Київщини Дмитро Ценов, під час проведення санкціонованого обшуку у господарському приміщенні жителя с. Кожанка, працівники Фастівського відділення поліції виявили та вилучили засоби, приладдя та прекурсори для виготовлення наркотичного засобу близько 2,5 кг та 2,1 кг психотропної речовини – амфетамін (на майже 500 тис. грн).

Також поліцейські вилучили 7 набоїв калібру 5,45 мм, пістолет та тротил, вагою близько 200 гр.

35-річний чоловік затриманий у порядку ст. 208 КПК України. Вилучені речові докази направлено на проведення відповідних експертиз.

За даним фактом відкрито три кримінальні провадження за ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами), за ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) та за ст. 313 (Викрадення, привласнення, вимагання обладнання, призначеного для виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, чи заволодіння ним шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем та інші незаконні дії з таким обладнанням) Кримінального кодексу України. Триває слідство.