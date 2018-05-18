Житель Київщини зберігав у своїй автівці набої та чотири рушниці

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Вилучена у водія автівки зброя

На Київщині триває операція «Зброя, вибухівка»

Під час несення служби працівники Бориспільського відділу поліції зупинили автомобіль «УАЗ», яким керував 37-річний мешканець с. Кийлів. При огляді салону автівки у чоловіка вилучено 50 набоїв різного калібру, 4 різних видів рушниць, дві з яких мають ознаки переробки – нарізні стволи. Про це повідомила прес-служба Головного управління Нацполіції у Київській області.

Також «вибухову» знахідку вилучили працівники Києво-Святошинського відділу поліції у жителя с. Гореничі. За його словами, гранату Ф-1 із запалом він знайшов у селі на дорозі.

У Василькові у перехожого під час поверхневого огляду поліцейські вилучили газовий пістолет з ознаками переробки. Чоловік пояснив, що зброю теж він знайшов просто неба кілька днів тому.

Вилучені речові докази направлено на проведення відповідних експертиз.

За виявленими фактами відкрито кримінальні провадження за ч.1 ст.263 КК України (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Триває слідство.

Як повідомлялося, під час проведення санкціонованого обшуку в м. Славутич, у домоволодінні місцевого жителя працівники поліції виявили та вилучили предмет, зовні схожий на набій з осколково-фугасно-запалювальним снарядом, який призначений для ураження повітряних та наземних цілей при стрільбі із артилерійських комплексів, калібру 23 мм.