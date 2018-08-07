Жителі села під Києвом перекрили Дніпровське шосе у знак протесту (фото)



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Фото: ukranews.com Активісти намагалися звернути на себе увагу

Мешканці села Підгірці намагаються переконати органи влади, що зміни в генплан стануть причиною соціальної та екологічної катастроф

Мешканці села Підгірці в Обухівському районі Києва вчора продовжили акцыю протесту - вони знову перекривали Дніпровське шосе в знак протесту щодо незаконного внесення 2 березня 2018 року зміни в генплан села, що передбачає зведення торгово-розважального центру та багатоповерхівок на болотистій місцевості, а також наявність корупції в діях чиновників, які затверджували цей проект. Про це пишуть Українські новини.

Мешканці села марно намагаються переконати органи влади, що зміни в генплан села Підгірці стануть причиною соціальної та екологічної катастроф, які можуть забрати життя не однієї тисячі людей.

В липні цього року активісти написали офіційні запити до Київської ОДА, Обухівської РДА, Генеральну Прокуратуру України, Міністерство екології та природних ресурсів України, Міністерство охорони здоров'я України, Міністерство освіти і науки України.

У запитах вони виклали всі недоліки і небезпеки новобудов. Втім, як запевняють активісти, листи не розглядалися, а офіційні відповіді їм не надходили.

На сьогоднішній день жителі села і активісти наполягають, що їм відомі винуватці ситуації, що склалася - голова Київської обласної державної адміністрації Олександр Горган, і. о. директора департаменту містобудування та архітектури Дмитро Ликов, голова Обухівської райдержадміністрації Іван Рудик, директор департаменту державного архітектурно-будівельного контролю Олександр Коломієць і, головний винуватець конфлікту - голова села Підгірці - Кравченко Сергій.

Активісти наполягають на тому, що їм також відома причина пасивності чиновників, адже останні не розраховували на таку наполегливість з боку жителів села. Ймовірно, органи влади не сприймали активістів як гідних опонентів, з якими доведеться будувати діалог.

Повна байдужість та ігнорування владою існуючих проблем змусило 3 серпня місцевих жителів і активістів перекрити ділянку Дніпровського шосе біля села Підгірці.

На акцію протесту приїхав також глава села - Сергій Кравченко в супроводі групи молодих людей. Як стверджують очевидці, ситуація відразу загострилася, адже молоді люди Кравченко були агресивно налаштовані, що стало причиною початку бійки. Її все ж вдалося уникнути завдяки вчасно втрутилися поряд поліції, який зайняв позицію оборони жителів села від їх же голови і його «доброзичливців».

Жителі села і активісти вкрай обурилися, так як більша частина протестуючих складалася з жінок, пенсіонерів і студентів.

Активісти наполягають, що вони всього лише намагалися звернути на себе увагу і змусити чиновників вийти на повноцінний діалог.

Варто нагадати, що 1 серпня голова Київської ОДА погодився прийняти активістів о 14:00 для обговорення конфлікту. Однак у призначений час їм сповістили, що зустріч була перенесена заступником начальника відділу по зв'язках з громадськістю Сергєєвим Андрієм на 10:00 і проведена без їх участі.

Активісти запевняють, що вони не збираються здаватися, а навпаки готові до рішучих заходів. Якщо ситуація ніяк не змінюватиметься, то вони готові перекрити дорогу на добу і заблокувати кортеж президента. Можливо, так вони зможуть звернути увагу на їх проблеми і скасувати генплан, за яким незаконно використовуються землі села.