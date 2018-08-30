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    Жителі села Підгірці вийшли на пікет під Мінрегіонбуд

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    Пікет під Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України - Жителі села Підгірці вийшли на пікет під Мінрегіонбуд
    Пікет під Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

    Основна мета пікету - скасувати генеральний план села Підгірці

    Сьогодні, 30 серпня, жителі села Підгірці вийшли на пікет проти незаконної зміни генерального плану села.

    Активісти пішки прямували від вулиці Діловиї, 24 до Великої Житомирської, 9, повідомляють Комментарии.

    Основна мета пікету - скасувати генеральний план села Підгірці. Активісти побоюються, що чиновники знайдуть спосіб затвердити генплан в обхід існуючих норм і звертаються до Геннадія Зубка, віце-прем'єр-міністра України, міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства. Жителі села просять Зубка дати офіційну позицію щодо даного питання.

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    Жителі села Підгірці вийшли на пікет під Мінрегіонбуд
    Жителі села Підгірці вийшли на пікет під Мінрегіонбуд
    Жителі села Підгірці вийшли на пікет під Мінрегіонбуд
    Жителі села Підгірці вийшли на пікет під Мінрегіонбуд
    Жителі села Підгірці вийшли на пікет під Мінрегіонбуд
    Жителі села Підгірці вийшли на пікет під Мінрегіонбуд
    Жителі села Підгірці вийшли на пікет під Мінрегіонбуд

    Нагадаємо, що історія протистояння між простими жителями села Підгірці і високопоставленими чиновниками триває вже більше 6 місяців. Початком конфлікту послужило незаконна, необгрунтована, за словами активістів, зміна генерального плану села, яка відбулася без залучення громадськості в конфіденційному режимі.

    Зміна генплану передбачає забудову болотисої місцевості села багатоповерховим житловим комплексом і торгово-розважальним центром. Однак, ці зміни носять незаконний характер, і в результаті матимуть серйозні наслідки і проблеми.

    З повним текстом проблем забудови сіл в Україні можна ознайомитися в дописі заступника міністра Льва Парцхаладзе у Facebook.

    акція будівництво Київщина Геннадій Зубко
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