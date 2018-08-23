Жителька Київщини вирощувала на городі півтисячі кущів конопель



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Кущі конопель на приватному домоволодінні

Правоохоронці знищили рослини шляхом спалення

В селі Гланишів Переяслав–Хмельницького району Київщини поліцейські виявили півтисячі кущів конопель, що зростали на території приватного домоволодіння раніше судимої місцевої 39-річної жительки, яка вирощувала наркозілля для власного вжитку.

Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції у Київській області.

Кілька рослин було направлено для проведення експертизи, решту правоохоронці знищили шляхом спалення.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 310 Кримінального кодексу України (Посів або вирощування снотворного маку чи конопель).