  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Жителька Київщини вирощувала на городі півтисячі кущів конопель

    • Розсилка
    Кущі конопель на приватному домоволодінні - Жителька Київщини вирощувала на городі півтисячі кущів конопель
    Кущі конопель на приватному домоволодінні

    Правоохоронці знищили рослини шляхом спалення

    В селі Гланишів Переяслав–Хмельницького району Київщини поліцейські виявили півтисячі кущів конопель, що зростали на території приватного домоволодіння раніше судимої місцевої 39-річної жительки, яка вирощувала наркозілля для власного вжитку.

    Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції у Київській області.

    Кілька рослин було направлено для проведення експертизи, решту правоохоронці знищили шляхом спалення.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    Жителька Київщини вирощувала на городі півтисячі кущів конопель
    Жителька Київщини вирощувала на городі півтисячі кущів конопель

    За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 310 Кримінального кодексу України (Посів або вирощування снотворного маку чи конопель).

    Читайте також
    Київщина наркотики
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ