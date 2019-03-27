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    Зима повертається: у Києві випав сніг

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    У Києві випав сніг - Зима повертається: у Києві випав сніг
    У Києві випав сніг
    Фото: Главком

    27 березня сніг очікується на більшій частині території України

    У Києві наприкінці березня випав сніг. В мережі з’явилися дивовижні відео і фотознімки снігопаду.

    Згідно з прогнозом погоди, на територію України почало переміщатися прохолодніше повітря зі Скандинавії.

    Зазначимо, що 27 березня сніг очікується на більшій частині території України.

    прогноз погоди Київ вулиця вітер
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