Зима повертається: у Києві випав сніг
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У Києві випав сніг
Фото: Главком
27 березня сніг очікується на більшій частині території України
У Києві наприкінці березня випав сніг. В мережі з’явилися дивовижні відео і фотознімки снігопаду.
Згідно з прогнозом погоди, на територію України почало переміщатися прохолодніше повітря зі Скандинавії.
Зазначимо, що 27 березня сніг очікується на більшій частині території України.
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