ЗМІ: Під Києвом «свободівці» побили главу сільради Підгірців

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Бійка у сільраді Підгірців

У Підгорецькій сільраді зазначають, що це не перший конфлікт щодо будівництва житлового комплексу

У Підгірцях Київської області під час чергової сесії сільської ради група осіб спортивної зовнішності на чолі з кількома депутатами від «Свободи» зірвали засідання і побили голову сільради Сергія Кравченка.

Як повідомляє «Обозреватель», екс-депутат Верховної Ради від «Свободи» Едуард Леонов і діючі депутати Обухівської районної ради Олексій Гридько («Свобода») і Київської обласної ради Ігор Сабій («Свобода») привезли в Підгірці більше 50 молодих людей спортивної зовнішності. Вони увірвалися в приміщення посеред засідання, і коли спікер спробував закликати їх до порядку, вони, за інформацією ЗМІ, затіяли бійку.

Головна вимога «свободівців» стосувалося Генплану забудови в Підгірцях, а саме ЖК Park Lake City.

Зокрема, Леонов стверджує, що під будівництво виділили землю на торф'яному болоті, на що сільський голова Сергій Кравченко парирує: «Це ділянки приватних власників, які бажають використовувати їх під інше цільове призначення. Сільська рада цьому не перешкоджала. Де тут порушення?».

У Підгорецькій сільраді зазначають, що це не перший конфлікт навколо будівництва ЖК, проти якого виступають представники котеджного селища «Золоті ворота». Ще з 90-х селище називають «містечком мільйонерів». Зараз там проживають в основному чиновники, судді, екс-прокурори. «Рік тому, під час громадського обговорення Генплану, під сільраду також звозили тітушек, які намагалися зірвати захід. Тоді вони були без розпізнавальних знаків», - розповіла заступник сільського голови.

Після бійки в зал сільради викликали поліцію, яка склала протокол. Представники постраждалих передали в поліцію наявні матеріали фото- і відеофіксації, а правоохоронці зібрали свідчення свідків. Голова сільради поїхав в лікарню знімати побої.

Нагадаємо, депутати місцевих рад сіл Підгірці, Романків і Креничі, об'єднаних під керівництвом Підгірцівської сільської ради, затвердили проект змін до генерального плану села Підгірці. Місцеві депутати стверджують, що необхідність розробки Генплану, серед іншого, була викликана нестачею низки соціальних об'єктів: загальноосвітніх шкіл, дитячих садків, школи мистецтв, спортивного комплексу, і багато іншого. Метою затвердженого плану є розвиток інвестиційної привабливості південного передмістя Києва, а також зростання доходів місцевого бюджету.