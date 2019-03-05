Зміни на ринку електроенергії. Киянам пояснили, до кого тепер звертатись, якщо зникло світло або вкрали лічильник



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До функцій «ДТЕК Київські електромережі» входить контроль якості електроенергії

З початку 2019 року, відколи в Україні запрацювала нова модель роздрібного енергоринку, в Києві транспортуванням електричної енергії тепер займається «ДТЕК Київські електричні мережі» (спадкоємиця «Київенерго»), а реалізацією електроенергії кінцевим споживачам (побутовим і промисловим) – ТОВ «Київські енергетичні послуги».

Тепер киянам, у разі відключення електроенергії чи крадіжки лічильника, потрібно звертатися до «ДТЕК Київські електромережі». Про це в інтерв'ю «Главкому» розповів директор компанії-постачальника електроенергії – ТОВ «Київські енергетичні послуги» – Віктор Мельников.

«Ці питання відносяться до сфери діяльності оператора системи розподілу (у Києві це «ДТЕК Київські електромережі»). Також до функцій цієї компанії входить: контроль якості електричної енергії, розвиток електромереж, встановлення та заміна лічильників, питання комерційного обліку електричної енергії», - зазначив він.

Також Мельников пояснив, як після запуску нової моделі роздрібного енергоринку оплачуватимуть свої послуги споживачі, які забезпечені дво- та трьохзонними лічильниками.

«Для побутових споживачів, які поставили собі дво- та трьохзонні лічильники, диференційовані тарифи залишилися без змін. Як і раніше, спожита з 23-ї вечора до 7-ї ранку електроенергія коштує вдвічі дешевше за наявності двозонного обліку», - сказав він.

Мельников повідомив, що через компанію «Київські енергетичні послуги» можна придбати енергоефективний набір Розумний WATT, в основі якого – двозонний лічильник з установкою «під ключ», LED-лампи та розумна розетка з таймером для автоматичного вмикання/вимикання електроприладів у заданий час. «Завдяки такому комплексному підходу можна зекономити до 50% сімейних витрат на електроенергію. Розрахувати приблизну економію завдяки такому комплексному підходу можна завдяки онлайн-калькулятору», - зазначив він.

Непобутові споживачі, які забезпечені дво- та трьохзонними лічильниками, після запуску нової моделі роздрібного енергоринку втратили можливість платити за диференційованим протягом доби тарифом, а змушені були платити по фіксованій прогнозній ціні. Це сталося через те, що дифтарифи на електроенергію були скасовані регулятором, але альтернативи не було створено через технічні неполадки системи зведення балансу купівлі-продажу електроенергії в ДП «Енергоринок». Не постраждали лише потужні промислові споживачі, які самостійно купують для себе електроенергію в «Енергоринку», тобто не користуються послугами компаній-постачальників.





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