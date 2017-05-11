Зоозахисники зняли з дев’ятому поверху собаку, що забрався на покрівлю балкону

Рятувальнику довелося довгий час умовляти собаку не стрибати

Рятувальники організації «Команда порятунку тварин» зняла з висоти собаку, що якимось чином опинився на дев’ятому поверсі будинку у Києві. Відповідний пост розміщений у мережі Facebook. «Другий екіпаж команди виїхав на місце події. На даху балкона 9-го поверху дійсно виявився собака. Схоже, злякавшись чогось, вона забігла



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Рятувальнику довелося довгий час умовляти собаку не стрибати

Рятувальники організації «Команда порятунку тварин» зняла з висоти собаку, що якимось чином опинився на дев’ятому поверсі будинку у Києві. Відповідний пост розміщений у мережі Facebook.

«Другий екіпаж команди виїхав на місце події. На даху балкона 9-го поверху дійсно виявився собака. Схоже, злякавшись чогось, вона забігла на дах і впала з нього, вдало зачепившись за карниз. Випадок був дуже складний, тому що перелякана собака, побачивши людей, могла в будь-який момент стрибнути вниз з дев'ятого поверху», - йдеться у повідомленні.

Рятувальнику довелося довгий час «умовляти» собаку не стрибати. Зоозахисник приручив тварину до себе, після чого підстрахував і підняв назад на дах за допомогою висотного спорядження.

Собаку забрала жінка, яка викликала рятувальників і буде шукати її господарів.