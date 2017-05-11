  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
    Новини

    Зоозахисники зняли з дев’ятому поверху собаку, що забрався на покрівлю балкону

    Рятувальнику довелося довгий час умовляти собаку не стрибати
    Рятувальники організації «Команда порятунку тварин» зняла з висоти собаку, що якимось чином опинився на дев’ятому поверсі будинку у Києві. Відповідний пост розміщений у мережі Facebook. «Другий екіпаж команди виїхав на місце події. На даху балкона 9-го поверху дійсно виявився собака. Схоже, злякавшись чогось, вона забігла
    • Сьогодні, 16:47
    • Розсилка

    Рятувальнику довелося довгий час умовляти собаку не стрибати

    Рятувальники організації «Команда порятунку тварин» зняла з висоти собаку, що якимось чином опинився на дев’ятому поверсі будинку у Києві. Відповідний пост розміщений у мережі Facebook.

    «Другий екіпаж команди виїхав на місце події. На даху балкона 9-го поверху дійсно виявився собака. Схоже, злякавшись чогось, вона забігла на дах і впала з нього, вдало зачепившись за карниз. Випадок був дуже складний, тому що перелякана собака, побачивши людей, могла в будь-який момент стрибнути вниз з дев'ятого поверху», - йдеться у повідомленні.

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    Зоозахисники зняли з дев’ятому поверху собаку, що забрався на покрівлю балкону
    Зоозахисники зняли з дев’ятому поверху собаку, що забрався на покрівлю балкону
    Зоозахисники зняли з дев’ятому поверху собаку, що забрався на покрівлю балкону
    Зоозахисники зняли з дев’ятому поверху собаку, що забрався на покрівлю балкону

    Рятувальнику довелося довгий час «умовляти» собаку не стрибати. Зоозахисник приручив тварину до себе, після чого підстрахував і підняв назад на дах за допомогою висотного спорядження.

    Собаку забрала жінка, яка викликала рятувальників і буде шукати її господарів.

    Читайте також
    Київ тварини рятувальники
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ