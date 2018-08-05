З'явилося відео, як злодій за 30 секунд вкрав велосипед у Києві



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Велосипед стояв на тросових велозамках в Києві біля входу в «Спортлайф»

У мережу потрапило відео, як злодій за тридцять секунд вкрав велосипед, який стояв на тросових велозамках в Києві біля входу в «Спортлайф».

Кадри викрадення транспортного засобу опублікував портал «Київ оперативний» на своїй сторінці в Facebook.

«Вкрали за 30 секунд зі стоянки SportLife на Конєва, 8, був на тросових замках. Процес крадіжки і злодій був знятий на відео крупним планом адміністрацією, але на жаль вони не встигли затримати злодія. Викликали наряд патрульної поліції, вони оглянули місце, прийняли заяву, подивилися відео і на цьому все закінчилося, тому як передали справу слідчому - жінці, яка швидше за все не буде цим займатися», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на Позняках двоє безробітних з Чернігівщини побили киянина і вкрали авто.