Волонтери, що пахнуть хлібом. Як працює пекарня з особливими працівниками

Владислав Малащенко минулого року потрапив у рейтинг Forbes 30 до 30. Він знаний тим, що відкрив пекарню Good Bread from Good People, у якій під наглядом професійного пекаря працюють люди з ментальною інвалідністю: синдромом Дауна, розумовою відсталістю та аутизмом.

Власне, спершу метою Владислава було відкрити ресторан, проте виявилося, що це дуже дорого. Здаватися хлопець не збирався, тому погодився на більш реальний для себе варіант – пекарню. Власне, мрію відкрити заклад громадського харчування Малащенко не полишав: рік тому він збирався відкрити кафе, однак війна докорінно змінила плани молодого підприємця. Нині його пекарня працює не заради прибутку, а із волонтерською метою, випікає хліб для Збройних сил і українців на деокупованих територіях. Також підприємець взяв на роботу кількох вимушених переселенців.

Особливо щемливою є історія про те, як пекарня фактично дала нове життя хлопцю-сироті Міші з Краматорська. Він має ментальну інвалідність. Його забрали з Краматорська волонтери, які й привезли його до Малащенка. Міша практично не розмовляє, зате все розуміє, і швидко навчився допомагати у пекарні. Втім, лише наданням роботи хлопцеві Малащенко не обмежився: команда Good Bread знайшла дім для сироти і всіляко підтримує хлопця.

Від 24 лютого і по сьогодні пекарі Владислава виготовили вже понад 200 тис. безплатних буханців.

В інтерв’ю «Главкому» Владислав Малащенко розповідає про особливості роботи під час війни, враження від поїздок на деокуповані території, а також про співпрацю з особливими людьми.