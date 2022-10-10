Українські волонтери оголосили збір «на помсту» рашистам: подробиці

Волонтери хочуть закупити дрони-камікадзе RAM ІІ UAV

Шоумен та волонтер Сергій Притула і блогер та активіст Сергій Стерненко відкрили збір коштів «на помсту» росіянам за масований обстріл українських міст 10 жовтня.

«Ми планували з Сергієм Стерненком розпочати цей збір 12 жовтня, але бункерний виродок вніс свої корективи. Розпочинаємо вже. Збираємо на українські дрони-камікадзе RAM ІІ UAV. Буде бавовна. Буде боляче», – йдеться в повідомленні Притули в Telegram.

Сергій Стерненко повідомив, що менше ніж за годину вдалося зібрати 10 млн грн.

Дрон-камікадзе RAM ІІ UAV – вперше був показаний на виставці озброєння "Зброя та безпека-2021". Він здатний нести на борту 4 кг вибухівки та запускається зі спеціальної міні-катапульти. Безпілотник обладнаний камерою з десятикратним збільшенням, що дозволяє виявляти об'єкти на землі. Знищити їх можна буде снарядами з осколковою, термобаричною або кумулятивною бойовою частиною. Радіус застосування – 30 км.

Раніше заступниця міністра оборони Ганна Маляр з посиланням на дані Генштабу ЗСУ повідомила, що зранку росіяни випустили по території України щонайменше 83 ракети, 43 з них збили українські системи протиповітряної оборони.

Нагадаємо, росіяни масовано обстріляли міста України 10 жовтня. Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні повідомив, які цілі обрали рашисти під час обстрілу України сьогодні зранку, 10 жовтня.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що внаслідок масованих ударів по України сьогодні зранку, 10 жовтня, було пошкоджено 11 важливих об'єктів інфраструктури.