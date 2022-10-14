Як правильно віддячити захисникам: сім порад

Зараз на захисті України стоять мільйони людей

Сьогодні, 14 жовтня, святкують День захисників і захисниць України. Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки поділився з «Главкомом», як можна віддячити українським захисникам та захисницям.

У Центрі наголошують, що зараз на захисті України стоять мільйони людей, адже це не лише воїни ЗСУ, а всі хто ризикує життям заради неї. Отже, як можна підтримати наших героїв?

Донатити волонтерам

81% українців жертвували гроші на ЗСУ та ще 16% зробили б це, якби була можливість – такі дані опитування КМІС у серпні. Український волонтерський рух так дратує російсько-фашистських пропагандистів, що ті навіть запускають кампанії з його дискредитації.

Вітати визволителів. Не соромитися дякувати

Напишіть кожному знайомому захиснику і захисниці, як важливо те, що вони роблять! Навіть випадкові люди у військовій формі на вулицях чи у громадському транспорті заслуговують на повагу. Ніщо так не надихає воїнів у визволених ними містах і селах, як щирі вияви радості та вдячності місцевих мешканців.

Сприяти налагодженню побуту і підвищенню рівня боєготовності на позиціях

Сили оборони потребують підтримки безпосередньо на фронті. Їм можна допомогти з інженерним обладнанням позицій, забезпеченням необхідними речами і провіантом з орієнтуванням на місцевості. А ще вони будуть ефективніше бити ворога, якщо отримуватимуть про нього цінну інформацію від мешканців прифронтових територій.

Не поширювати інформації, якою може скористатися ворог

Головним джерелом новин про перебіг бойових дій повинні залишатися офіційні державні та військові структури. Це важливо, щоб чутливою інформацією, або приверненням уваги ворога до неї не нашкодити нашим воїнам. Життя захисників і захисниць важливіше за лайки і репости в соцмережах.

Підтримувати ветеранів, поранених, інвалідів війни та їх родини

Війна – це екстремальний досвід, з яким буває потім важко адаптуватися в мирному житті. Тому громада має подбати про своїх героїв, їх родини, допомогти з реабілітацією, лікуванням, працевлаштуванням. Сім’ї полеглих героїв повинні відчувати міцну опору в суспільстві, вдячному за понесені родинами жертви.

Вести широку роз'яснювальну і популяризаційну роботу про роль ЗСУ

Журналісти та письменники, науковці та освітяни, художники та кінематографісти можуть розказати світові правду про боротьбу України зі злом. Захисники і захисниці також потребують навчальних і просвітницьких заходів, які можуть організувати цивільні фахівці.

Проходити військову підготовку, аби бути готовим поповнити лави захисників

Сили оборони України великі, але не безмежні. Щодня війна забирає життя та здоров’я наших воїнів. Для того, аби вистояти, захисники і захисниці повинні розраховувати, що у відповідний момент знайдеться хтось, хто прийде їм на заміну. Цим кимось можете стати ви. І для такої місії потрібно готувати себе заздалегідь: підтримувати належну фізичну форму, набувати нових знань і вмінь, важливих у бойових діях.

«Єднаймося та вітаємо наших захисників і захисниць з їх святом», – додали у Центрі.

Нагадаємо, триває 233-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Агресор продовжує зосереджувати зусилля на спробах реалізації своїх планів з виходу на адміністративний кордон Донецької області, а також утриманні захоплених районів Херсонської, Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. Противник обстрілює позиції наших військ вздовж усієї лінії зіткнення, здійснює інженерне обладнання позицій на окремих напрямках та веде повітряну розвідку, підтягує резерви, проводить мобілізацію, вербує найманців.