Нардеп, якого викликали в СБУ: Після відставки Єрмака у декого в «Слузі народу» почали рости крила

Нардеп Дмитро Костюк: Я збираю нову депутатську групу. Чекаю, що скаже Зеленський

Відставка «вічного» голови Офісу президента Андрія Єрмака дещо погасила центробіжні процеси серед «слуг народу». Цього пленарного тижня так і не було оголошено заяв депутатів пропрезидентської політсили про вихід з фракції, хоча на тлі корупційного тайфуну «Міндічгейт» такі настрої були дуже сильними.

Якщо «Слуга народу» посиплеться, це призведе до дуже неприємних для Банкової наслідків: аби монобільшість припинила своє існування юридично, достатньо втрати лише чотирьох «штиків». Відповідно вперше за часи існування парламенту цієї каденції, «слугам» доведеться шукати партнерів для створення нової коаліції.

Прийняття бюджету на наступний рік все-таки об’єднало монобільшість, яка, як в кращі часи, зібрала на ключове голосування майже 200 власних голосів. Але як надовго вистачить такої єдності?

На тих «слуг», для яких вихід з фракції – лише питання часу, вже чекають цікаві пропозиції. Одна з них – від колишнього «слуги» Дмитра Костюка, який вийшов з фракції ще після скандалу з голосуванням за законопроєкт щодо обмеження повноважень НАБУ та САП. Плани Костюка щодо створення депутатської групи на уламках «Слуги народу» розкрив один з головних парламентських «інсайдерів» Олексій Гончаренко з «Євросолідарності». В своєму «телеграм»-каналі він повідомив, що тиждень тому Костюк почав формувати у колишній фракції свою групу. «Пропонував гроші депутатам і обіцяв класне майбутнє», – стверджує Гончаренко. Також, за його словами, на Костюка хтось доніс в СБУ та екс-«слугу» викликали на профілактичну бесіду.

Після бесіди Костюк заявився до Ради у фірмовому «СБУшному» мерчі. Того ж дня нардеп виклав у себе на «фейсбуці» іронічний пост про створення «Команди Костюка»: «Ми вже в кожному райцентрі! І навіть на найбільшому екрані Україні – на «Гулівері»! Приєднуйся! Ми – за все хороше! Ми – проти всього поганого! Ми – це і є Україна!»

Попри цей стьоб, чутки про створення власної групи Костюк не заперечує – такі плани в нього дійсно є. Її кістяк нардеп планує побудувати з депутатів зі «Слуги народу», які підтримують президента, але втомилися від інтриг її керівника Давида Арахамії та загалом не хочуть більше мати нічого спільного з токсичним фракційним брендом.

Перевірити серйозність намірів Костюка поки складно: сам він не називає прізвищ потенційних членів своєї «команди», посилаючись на небажання підставляти їх під репресії. В інтерв’ю «Главкому» нардеп пояснює, чого він хоче досягти своєю ініціативою, як дійсно сходив на розмову до голови СБУ Василя Малюка та що хоче сказати в очі президенту.

– Мій допис про створення «команди Костюка» був реакцією на новину від Гончаренка, – пояснює нардеп свій креатив з вигаданим банером на «Гулівері». – Доволі кумедно, що він зробив це саме зараз, і я, в принципі, розумію, хто його попросив це зробити. Жалкую тільки, що Олексій про це написав тільки в «телеграмі», а не у «фейсбуці», де у нього більше аудиторії. Було б добре, якби ще відео зняв. Був би хороший безкоштовний піар цієї історії.

Тепер щодо групи. Коли я виходив з фракції «Слуга народу», то публічно зазначив позицію, що люди, які її очолюють, грають, як мені здається, не на користь президента і не на користь України. А зараз для мене це синоніми, бо президент за своїми повноваженнями, в першу чергу, відповідає за питання оборонки і зовнішньої політики. І там, і там його позиція дорівнює позиції країни.

Тому, якщо всередині президентської фракції превалює група людей, яка грає проти президента і використовує фракцію, аби пропхати якісь свої законопроєкти, правки, з кимось торгуватися, це мене не влаштовує. І я тоді вийшов з фракції.

Одразу після цього я поговорив з чотирма дотичними до президента людьми і доніс інформацію, що у фракції є певна кількість депутатів, яка хоче з неї вийти, аби не очорняти своє ім’я. Це логічно після того, як депутатів використали під час голосування по законопроєкту по НАБУ і САП, а тим паче пізніше – після «Міндічгейту», коли стало зрозуміло, що Верховна Рада, і, зокрема, фракція «Слуга народу» стали фактично ширмами для системної корупції в країні.

Причому серед людей, які хочуть вийти, зокрема, є й ті, хто цілком підтримують президента. Це люди адекватні, патріотичні, їх просто не влаштовує той розклад, який є в президентській фракції. Наприклад, ми не розуміємо, коли нам розсилають якісь законопроєкти, які просять підтримати, – чи це бажання президента, чи когось іншого, на кого грає керівництво Офісу президента та фракції? Ба більше, згодом часто ці проєкти грали явно не на користь президента та держави.

І от навколо цих ідейних людей я хочу створити окрему депутатську групу. Не для кого не є новиною ані у фракції, ані в Офісі президента, що Костюк збирає групу – цій історії вже три місяця. І це не тільки депутати зі «Слуги народу», а й позафракційні, депутати з інших груп. Я вважаю, що якщо хтось вже вирішив вийти зі «слуг», то хай лишається у іншій пропрезидентській силі, ніж піде, умовно, до «Батьківщини» чи груп з депутатів з ОПЗЖ. Хоча, напевно, з тими, хто хоче в ОПЗЖ, нам в принципі не по дорозі. Але публічно про цю групу матиме сенс говорити, коли вона вже буде зареєстрована.

Зараз ви якраз публічно про цю групу заявляєте. Хай поки вона віртуальна.

Але ж це вже колеги почали розповсюджувати цю інформацію. Кількість депутатів, які можуть доєднатися до цієї групи, – близько 20,

Наразі ми голосуємо за президентські законопроєкти, не ведемо ніяких торгів, нічого не вимагаємо, ніхто нас не фінансує. Наразі ми не оформлюємося у щось конкретне, бо потрібно розуміння, що президент не сприйме цю ініціативу як якусь зраду, спрямовану на розвал монобільшості, якої і так давно не існує…

Ви ж розумієте, якщо почнеться масовий вихід депутатів зі «Слуги народу» і монобільшість де-юре розвалиться, постане питання створення нової коаліції. Ви цього і домагаєтеся?

У Арахамії вже зараз лежать заяви депутатів на вихід з фракції, які були написані ще після голосування по НАБУ і САП. Він їх просто лишає без розгляду. І цих заяв достатньо для того, щоб монобільшості не стало юридично. Для цих людей у мене і є пропозиція об’єднатися у групу. А у тих, хто зараз з цією історією пішов до СБУ та почав зливати її через Гончаренка, мета – тримати свою абсолютну владу в парламенті і маніпулюючи президентом.

Я у середу поїхав до СБУ, поспілкувався, ми приємно провели час. Пояснив їм те саме, що вам зараз розповідаю.

Так, а через що конкретно вас взагалі викликали до СБУ?

Люди у керівництві «Слуги народу» в якийсь момент побачили у моїй діяльності щодо створення групи якусь загрозу для себе особисто. І донесли до СБУ інформацію, що комусь щось пропонується за вихід з фракції. Якісь люди нібито приходили і про це розповідали. В СБУ я пояснив, що насправді відбувається, і все – до мене більше питань не було. Які взагалі можуть бути питання, коли про цю ситуацію відомо вже три місяці? Просто люди, які цю інформацію в СБУ донесли, саме зараз вирішили зробити з неї сенсацію, а нардеп, якому влада зливає інформацію, її опублікував.

Це не був якийсь допит, мене просто запросили поспілкуватися з керівником Служби. Ми з ними взагалі поговорили про наші житомирські справи. Випили чаю, посміялися з того, що про мене говорять. Я навів конкретні імена людей, яким ще влітку розповідав, чим займаюся.

А чому ви потім прийшли у футболці з написом СБУ на засідання парламенту? Що ви цим хотіли сказати?

Бо мені її подарували, от я і прийшов показати, яка класна футболка в мене є.

«Я зупиняю людей, щоб вони не виходили зі «Слуги народу»

Якщо у вас в групі вже зараз є 20 потенційних членів, чого достатньо для створення депутатської групи, то в чому основна проблема її оформлення: Арахамія не відпускає депутатів, президент не «дав добро»?

Я зараз просто зупиняю людей, щоб вони не виходили зі «Слуги народу» і не розвалювалася монобільшість, поки немає розмови з президентом.

Я розумію, що поки був Єрмак головою офісу, влаштувати її було важко, але, може, хоча б зараз у президента відкриються очі на те, що відбувається. Треба просто все проговорити і зрозуміти, як рухатися далі, тому що в такому випадку треба буде думати про те, щоб збирати нову коаліцію.

А просто зараз щось заявляти, реєструвати групу, щоб більшість розвалилася і президент це сприйняв як якусь зраду… Я ще дев'ять місяців тому, задовго до виходу з фракції, закликав з трибуни парламенту до створення коаліції національної єдності. І вважаю, що, як це було завжди в країнах сталих демократій, під час війни треба об'єднувати різні групи, сфери впливу і створювати коаліцію.

Мені хочеться, щоб у самого президента було розуміння, чи потрібно так зробити. На старті цієї історії ініціатива має бути саме у нього. Щоб не виглядало так, що це потрібно Тимошенко та Порошенку, які постійно виступають з цим посилом. Це потрібно в першу чергу для держави і самого ж президента, щоб мати більше потужності на міжнародній арені. Щоб не тільки він опирався підписанню капітуляції України, а й в парламенті була більшість, яка не хоче цього робити. Та й навіть в плані рейтингів – навіщо президенту бути під ударом за будь-які рішення, які приймає парламент, про які президент, можливо, навіть ніколи не чув?

Фактично ви пропонуєте зараз президенту обирати в союзники «Батьківщину», «ЄС» чи «Голос», бо тільки фракції можуть формувати нову коаліцію. Ви впевнені, що це буде більш робочий варіант, ніж зараз?

Я ні до чого президента не схиляю і не змушую домовлятися з тією ж Тимошенко. Треба щоб він зібрав лідерів всіх фракцій і проукраїнських груп, вони поспілкувалися не знаю скільки часу, але прийшли до розуміння, що в країні війна і до суперечок можна повернутися після нашої перемоги. Там потім і вибори будуть і можна буде один на одного знову гнати. А зараз я не бачу сенсу щось ділити.

«Коли Єрмака зняли, дехто відчув, що в нього сили збільшились та крила ростуть»

Як ви як позафракційний збираєтеся потрапити на аудієнцію до президента, аби переконати його в своїй логіці, коли навіть члени його фракції не завжди можуть це зробити?

Коли я з серпня через різних людей намагався донести інформацію до президента, її доносили спочатку Єрмаку, а той, я так розумію, це гальмував. Зараз Єрмака зняли, тому є надія.

А через кого ви зараз шукаєте виходи на президента?

Я їх шукаю. Можна було б через Давида, але він обрав інший шлях.

Мабуть, в парламенті, крім вас, є охочі зібрати різні групи на базі уламків «слуг». Ви про ці спроби щось знаєте?

Можливо, такі спроби і є, про них не знаю. Знаю хіба що про бажання зробити «патріотичну ватну» партію на основі колишніх депутатів ОПЗЖ.

Якщо включити конспірологію, то розмови навколо вашої поки неіснуючої групи активізувалися після відставки Єрмака. Чи не його тінь проглядає з ваших зусиль вивести частину «слуг» з-під крила Арахамії?

Та ну ви що? Чому тоді Єрмак не давав мені звертатися до президента, коли я того хотів? І критикував я Єрмака ще задовго до його відставки.

Гончаренко теж владу дуже критикує, а ви стверджуєте, що він якось з нею пов’язаний.

Я не казав, що він пов'язаний, просто якщо треба поширити інформацію, яку не можна поширити з владних каналів, це роблять через нього. Поки хотіли зняти Єрмака і невідомо було, чи знімуть його, ніхто скарги до СБУ на мою групу не подавав. А коли зняли, то дехто (вочевидь, йдеться про голову монобільшості Давида Арахамію – «Главком») відчув, що в нього сили збільшились, крила ростуть, от і можна тепер розбиратися.

Чи ви не хочете, поки повноцінної групи нема (і не факт, що буде), оформитися як міжфракційне об’єднання? Чи боїтеся «спалити» соратників?

Якщо створиш міжфракційне об'єднання, то одразу засвітиш прізвища. Ви ж бачите, що відбувається в парламенті. Коли я виходив з фракції, мене лякали ДБР, потім НАЗК, зараз прилетіла історія з СБУ.

Ви кажете, що створення вами групи буде залежати від реакції президента. А скільки ви будете чекати на цю «відмашку»? І що буде, якщо ви її так і не дочекаєтеся?

Принаймні, він просто має почути і зрозуміти нашу логіку процесу. І не сприймати це як удар по ньому.

Але якщо президент дійсно дослухається до ваших аргументів і захоче створювати коаліційний уряд, то навіщо йому взагалі ваша група? Він просто зробить це на базі «Слуги народу».

Тоді без групи давайте об’єднаємося. Її створення – не самоціль, головне – щоб парламент запрацював нормально. Можливо, я сам стану жертвою всього цього, але принаймні спробую.

Павло Вуєць, «Главком»