«Львівські авіалінії» продають літак, щоб розрахуватися з боргами по зарплаті



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Сума боргів по заробітній платі на ДП «Львівські авіалінії» складає понад 5,2 млн грн

Літак ЯК-42Д наразі коштує близько 300 тис. грн

Державна виконавча служба виставила на торгах OpenMarket (ДП «СЕТАМ» Міністерства юстиції України) літак ЯК-42Д ДП «Львівських авіаліній» за 300 тисяч грн для виплати боргів по зарплаті.

Сума боргів по заробітній платі на ДП «Львівські авіалінії» складає понад 5,2 млн грн.

В описі лоту йдеться:

Літак ЯК-42Д, державний та реєстраційний знак UR-42369, заводський номер 4520422914190, 1989 року випуску.

Довжина - 36.38 м., розмах крил - 34.88 м., висота - 9.83 м., площа крила - 150 кв.м., завод виробник - САЗ, серійний (порядковий) номер - 10-07, дата виготовлення - 21.06.1989 року, початок експлуатації - 1989 р., завершення експлуатації - 16.10.2010 р.

Літак є повністю розукомплектований і фактично становить собою голий планер.

Приладове, авіаційне, гідравлічне та радіоелектронне обладнання літака повністю відсутні.

У кабіні пілота відсутні крісла пілотів, штурвали, каркас мотопульта, приладові панелі, шумозахисні панелі, аварійно-рятувальне обладнання та м'яке обладнання кабіни екіпажу.

Літак не може бути допущений до подальшої експлуатації, через відсутність всіх необхідних агрегатів та вузлів.

«Державне авіаційне підприємство «Львівські авіалінії» - один з лідерів заборгованості перед робітниками в регіоні. Міністерство юстиції та ДП «СЕТАМ» робить усе можливе для того, щоб знайти і реалізувати майно кожного підприємства-боржника і повернути зароблені кошти працівникам», - наголосив генеральний директор ДП «СЕТАМ» OpenMarket Віктор Вишньов.

Дата проведення аукціону: 12 грудня 2018 року

Стартова ціна: 302 442 грн