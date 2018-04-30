У «Газпромі» похвалилися добудованою першою ниткою «Турецького потоку»

Водночас продовжаться роботи з будівництва ділянок берегових примикань

«Газпром» 30 квітня повідомив про завершення будівництва першої нитки «Турецького потоку». Про це повідомляється на сайті російської компанії. «Біля чорноморського узбережжя Туреччини завершилося глибоководне укладання морської ділянки першої нитки газопроводу «Турецький потік», - заявили у



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Фото: Газпром

Водночас продовжаться роботи з будівництва ділянок берегових примикань

«Газпром» 30 квітня повідомив про завершення будівництва першої нитки «Турецького потоку».

Про це повідомляється на сайті російської компанії.

«Біля чорноморського узбережжя Туреччини завершилося глибоководне укладання морської ділянки першої нитки газопроводу «Турецький потік», - заявили у «Газпромі».

Зазначається, що проект «Турецький потік» реалізується відповідно до графіка одночасно на узбережжях Росії та Туреччини і у Чорному морі.

«В Туреччині в районі Кийікей ведеться спорудження приймального терміналу. Після закінчення будівництва ділянок берегових примикань роботи по першій нитці будуть повністю завершені», - говориться у повідомленні компанії.

Згідно з планом робіт, судно Pioneering Spirit продовжить глибоководне укладання другої нитки газопроводу в третьому кварталі цього року.

«Сумарно за двома нитками побудовано вже 1161 км морського газопроводу, що становить 62% від його загальної протяжності», - заявив голова правління ПАТ «Газпром» Олексій Міллер.

Як відомо, «Турецький потік» - проект газопроводу з Росії до Туреччини через Чорне море і далі до кордону Туреччини з суміжними країнами. Перша нитка газопроводу призначена для турецького ринку, друга - для країн Південної та Південно-Східної Європи. Потужність кожної нитки - 15,75 млрд куб. м газу в рік.

Нагадаємо, у «Газпромі» заявили, що обидві нитки газопроводу «Турецький потік» будуть запущені в експлуатацію до кінця 2019 року.