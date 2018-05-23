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    У Румунії розбився цивільний вертоліт

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    У Румунії розбився цивільний вертоліт

    Обидва пілоти вижили

    У Румунії неподалік міста Турда повіту Клуж зазнав аварії малогабаритний вертоліт, який використовувався для сільськогосподарських робіт. Як поінформували в повітовому Інспектораті з надзвичайних ситуацій, обидва пілоти вижили, повідомляє Укрінформ.

    «Одному з пілотів була надана медична допомога на місці катастрофи вертольота, від госпіталізації він відмовився, а другого було відправлено до лікарні для проведення додаткового медичного обстеження», - сказав прес-секретар Інспекторату Андрій Біліш.

    Для з'ясування всіх обставин аварії на місці події працює бригада фахівців Центру безпеки цивільної авіації.

    Нагадаємо, внаслідок катастрофи приватного пасажирського авіалайнера в Гондурасі, який прибув зі Сполучених Штатів, шестеро людей з травмами були доставлені до місцевої лікарні.

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