У Румунії розбився цивільний вертоліт

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Обидва пілоти вижили

У Румунії неподалік міста Турда повіту Клуж зазнав аварії малогабаритний вертоліт, який використовувався для сільськогосподарських робіт. Як поінформували в повітовому Інспектораті з надзвичайних ситуацій, обидва пілоти вижили, повідомляє Укрінформ.

«Одному з пілотів була надана медична допомога на місці катастрофи вертольота, від госпіталізації він відмовився, а другого було відправлено до лікарні для проведення додаткового медичного обстеження», - сказав прес-секретар Інспекторату Андрій Біліш.

Для з'ясування всіх обставин аварії на місці події працює бригада фахівців Центру безпеки цивільної авіації.

Нагадаємо, внаслідок катастрофи приватного пасажирського авіалайнера в Гондурасі, який прибув зі Сполучених Штатів, шестеро людей з травмами були доставлені до місцевої лікарні.