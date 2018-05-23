У Гондурасі розбився приватний пасажирський літак

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Шестеро людей з травмами були доставлені до місцевої лікарні

Внаслідок катастрофи приватного пасажирського авіалайнера в Гондурасі, який прибув зі Сполучених Штатів, шестеро людей з травмами були доставлені до місцевої лікарні.

Про це повідомляє видання Express.co.uk.

«Щонайменше, шість шестеро людей отримали травми після того, як приватний реактивний літак зі Сполучених Штатів зазнав катастрофи в Гондурасі в міжнародному аеропорту Тонконтін у Тегусігальпі», – зазначає видання.

На зображеннях видно, як реактивний літак типу Gulfstream розвалився на дві частини після того, як викатився зі злітно-посадкової смуги та вилетів за межі аеропорту. Пожежні розрахунки залили його спеціальною піною для уникнення масштабної пожежі.

За словами заступника голови Постійної комісії з надзвичайних ситуацій (COPECO), Карлоса Кордеро, шестеро постраждалих були доставлені до шпиталю Ескуела. Описуючи інцидент, чиновник повідомив, що комерційний літак прибув з Остіна, штат Техас (США) та після приземлення впав у невеликий яр, розташований поруч із шосе.

За попередньою інформацією, пасажири літака були громадянами Сполучених Штатів.