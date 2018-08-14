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    10 областей, мешканці яких найшвидше обирають свого сімейного лікаря (графіка)

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    10 областей, мешканці яких найшвидше обирають свого сімейного лікаря (графіка)

    Майже 36% населення вже обрало свого лікаря

    Прем’єр-міністр Володимир Гройсман повідомив, що більше 15 млн українців вже обрали свого лікаря, а це майже 36% населення.

    Про це Гройсман написав на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

    Також прем’єр назвав області-лідери, у яких найбільше жителів підписали декларації:

    1. Вінницька - 58% населення (917, 7 тис. договорів)

    2. Полтавська- 51% (718,3 тис.)

    3. Харківська - 48% (1,3 млн)

    4. Хмельницька - 47% (597,3 тис.)

    5. Житомирська - 46% (548,5 тис.)

    6. Чернівецька - 44% (906,7 тис.)

    7. Тернопільська - 43% (1,05 млн)

    8. Львівська - 42,4% (1,07 млн)

    9. Чернігівська - 42,3% (738,4 тис.)

    10. Рівненська - 41,6% (794,4 тис.)

    Нагадаємо, Гройсман заявив, що зарплати лікарів внаслідок медичної реформи значно зросли. Прем’єр навів приклад, що на Одещині сімейний лікар КНП «Балтський центр первинної медико-санітарної допомоги» уклав декларації з 1795 пацієнтами, і тепер замість 5,8 тис. грн зарплати в червні - в липні отримав понад 16 тис. грн.

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