16 бійців на Чернігівщині змагаються за звання кращого снайпера



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Змагання снайперів триватимуть три дні

На одному з полігонів Чернігівщини стартували змагання за першість Збройних сил України зі снайпінгу за участі 16 військовослужбовців.

Про це повідомив начальник відділення спеціальних кореспондентів (м. Чернігів) Інформагентства Міноборони України «АрміяInform» підполковник Олександр Парій.

«На одному з військових полігонів Чернігівщини стартували змагання на першість Збройних сил України зі снайпінгу. За звання кращого снайпера і кращої снайперської пари борються 16 військовослужбовців сухопутних і десантно-штурмових військ, морської піхоти і Сил спеціальних операцій», - поінформував офіцер.

За його словами, змагання триватимуть три дні. Їх учасники виконуватимуть чимало надскладних вправ як в індивідуальному, так і в командному заліку. Зокрема, за лічені секунди снайперам треба буде влучити в куряче яйце, спортингову тарілку діаметром 11 см, керамічну плитку 20x20 см, металеві гонги у вигляді грудних мішеней та інше.

У деяких вправах постріл виконуватиметься з закритим прицілом, іноді вночі з віддаленим або періодичним підсвічуванням мішеней, за голосовим корегуванням напарника. Військові вестимуть вогонь із барикад, протитанкових їжаків, дверей авто, вікон, відповідно до картки вогню, у ході снайперської естафети. Відстань до мішеней коливатиметься від 150 до 900 м.

Однією з найскладніших командних вправ буде рух по карті через чекпойнти та стрільба з будівлі.

Парій додав, що такі змагання в ЗСУ проводяться уп'яте. Вправи й вимоги до їх виконання щоразу суттєво ускладнюють. На цьому турнірі визначальною оцінкою "ювелірної роботи" снайперів стане стрільба на коротких і середніх дистанціях.

За результатами змагань три кращі снайперські пари ЗСУ нагородять кубками, медалями, грамотами та преміюють.