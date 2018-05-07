160 голих людей відвідали музей Парижа (фото)
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На виставці у паризькому музеї туристам дозволили прогулятися голими
У Парижі в музеї Palais de Tokyo відкрилася перша виставка для гостей-нудистів. Про це пише The Daily Mail.
Проект являє собою одноразову експозицію. Виставка відкрилася 5 травня цього року.
Оригінальну виставку прийшли відвідати близько 160 осіб. Квитки були розпродані на неї за два дні.
Nous avons visité nus le Palais de Tokyo https://t.co/6NfE9F5eoT pic.twitter.com/16NqjY7SxS— L'Obs (@lobs) 7 травня 2018 р.
«Нудисти ведуть голий спосіб життя. В наші дні менталітет стрімко змінюється, і такі люди розширюють межі, табу і принципи минулого покоління», - висловився керівник паризької асоціації нудистів Жюльєн Клод-Пенегрі.
Очікується, що в кінці поточного року в Парижі відбудеться перша нудистська клубна ніч.