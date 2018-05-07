160 голих людей відвідали музей Парижа (фото)

На виставці у паризькому музеї туристам дозволили прогулятися голими

У Парижі в музеї Palais de Tokyo відкрилася перша виставка для гостей-нудистів. Про це пише The Daily Mail. Проект являє собою одноразову експозицію. Виставка відкрилася 5 травня цього року. Оригінальну виставку прийшли відвідати близько 160 осіб. Квитки були розпродані на неї за два дні. Nous avons visité nus le Palais de