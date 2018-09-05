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    178 українських корів втекли до Білорусі

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    <p>Корови порушили державний кордон</p> - 178 українських корів втекли до Білорусі

    Корови порушили державний кордон

    У прикордонній службі Білорусі заявляють, що до них з території України регулярно біжать стада худоби

    Білоруські прикордонники затримали українця, який порушив державний кордон, намагаючись повернути частину стада, що втекла, повідомляє прес-служба Держприкордонкомітету Білорусі.

    Відзначається, що 16-річного жителя села Познань Рівненської області оформили як порушника кордону і передали українській стороні.

    Молодий чоловік 2002 р.н. пояснив, що порушив державний кордон, намагаючись повернути на українську територію частину сільського стада, що відбилася.

    Пізніше білоруські прикордонники повідомили, що в Столінському районі прикордонний наряд виявив велике стадо корів, яке прийшло на білоруську територію з України.

    «За фактом переходу кордону оперативно були проінформовані українські колеги. Наступного дня в рамках робочої зустрічі після дотримання ряду прикордонних формальностей всі 178 голів передали суміжній стороні», - йдеться в повідомленні.

    Прикордонники також відзначають, що в Мозирському районі це вже третій з початку року випадок переходу кордону великими стадами худоби з української території.

     

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