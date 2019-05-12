187 країн підписали пакт з боротьби з пластиковим сміттям



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Угода передбачає можливість заборони експорту забруднених пластикових відходів з ЄС в Азію та Африку

У Женеві близько 1400 представників 187 країн світу ухвалили угоду, що регулює глобальний експорт пластикового сміття.

Про це повідомляє DW.

Документ затвердили ввечері 10 травня за підсумками 12-денних консультацій як доповнення до ухваленої в 1989 році Базельської конвенції про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх видаленням.

Міністр охорони довкілля Німеччини Свен Шульце вітала укладення глобального пакту з боротьби з пластиковим сміттям.

«Посилення правил експорту, передбачених у Базельській конвенції є великим прогресом і дієвим заходом проти зростання обсягів сміття в морях», - підкреслила Шульце.

Вона також зазначила, що ухвалений пакт передбачає можливість заборони експорту забруднених і проблематичних пластикових відходів з ЄС в Азію та Африку.

Угода забезпечує можливість для країн, заборонити ввезення на їхню територію сміття з інших країн.

Зазначимо, за даними експертів, щорічно у морях опиняється близько 8 мільйонів тонн пластикових відходів.