2-й флот США офіційно відновлять 24 серпня



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ВМФ США непокоїть посилення присутності кораблів РФ і КНР біля Вашингтону

Керівник Військово-морських операцій США адмірал Джон Річардсон заявив, що кораблі КНР тепер діють і в Північній Атлантиці. В той же час російські субмарини діють в водах цього району із частотою, небаченою із завершення Холодної війни.

Про це повідомляє Голос Америки.

Так Річардсон відзначив, що іще п’ять років тому вони не могли уявити собі навіть, щоб китайські військові кораблі заходили із Атлантики в Середземне море. Тим самим ВМФ КНР вже має глобальний характер і спроможний діяти в будь-якій частині світового океану відповідно до наказів із Пекіну.

Однак при цьому, не зважаючи на таку китайську активність, американців в Північній Атлантиці перш за все турбує активність російських підводних човнів. Особливо в США побоюються можливих диверсій проти підводних кабелів, через які іде 90% всього інтернет-трафіку в світі. Окрім того, ВМФ США непокоїть і потенціал РФ в сфері радіоелектронної боротьби, який може бути спрямований проти американських кораблів.

Як наслідок, Вашингтон має відновити 2-й флот, який був розформований в 2011 році. Офіційна церемонія відновлення цього флоту відбудеться 24 серпня на борту авіаносця.

Новий командувач 2-го флоту США також буде очолювати нове командування НАТО, яке буде відповідальне за безпеку в Атлантичному океані, яка необхідна для перекидання американських підкріплень до Європи в випадку війни із РФ.