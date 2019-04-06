20 штатів позвалися до суду на Трампа через плани будівництва стіни на кордоні
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Керівництво 20 штатів наголошує: будівництво стіни завдасть шкоди навколишньому середовищу.
Влади 20 штатів подали судовий позов до адміністрації президента США Дональда Трампа в зв’язку з її планами направити бюджетні кошти на будівництво стіни на кордоні з Мексикою. Про це йдеться в заяві, опублікованій на сайті генерального прокурора штату Нью-Йорк Летиції Джеймс.
Позов поданий до федерального окружного суду Північного округу штату Каліфорнія. Як підкреслює Джеймс, влади штатів намагаються «заблокувати незаконну спробу адміністрації Трампа направити $1,6 млрд з федеральних коштів на будівництво стіни на кордоні». Позивачі наголошують, що ці гроші спочатку призначалися Конгресом на фінансування правоохоронних органів, припинення незаконного обігу наркотиків, а також будівництво військових об’єктів.
Керівники цих 20 штатів також наголошують, що будівництво стіни завдасть шкоди навколишньому середовищу.