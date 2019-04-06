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    20 штатів позвалися до суду на Трампа через плани будівництва стіни на кордоні

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    Влада 20 штатів нагадала Трампу, що що були виділені гроші, які президент спрямував на будівництво стіни - 20 штатів позвалися до суду на Трампа через плани будівництва стіни на кордоні
    Влада 20 штатів нагадала Трампу, що що були виділені гроші, які президент спрямував на будівництво стіни

    Керівництво 20 штатів наголошує: будівництво стіни завдасть шкоди навколишньому середовищу.

    Влади 20 штатів подали судовий позов до адміністрації президента США Дональда Трампа в зв’язку з її планами направити бюджетні кошти на будівництво стіни на кордоні з Мексикою. Про це йдеться в заяві, опублікованій на сайті генерального прокурора штату Нью-Йорк Летиції Джеймс.

    Позов поданий до федерального окружного суду Північного округу штату Каліфорнія. Як підкреслює Джеймс, влади штатів намагаються «заблокувати незаконну спробу адміністрації Трампа направити $1,6 млрд з федеральних коштів на будівництво стіни на кордоні». Позивачі наголошують, що ці гроші спочатку призначалися Конгресом на фінансування правоохоронних органів, припинення незаконного обігу наркотиків, а також будівництво військових об’єктів.

    Керівники цих 20 штатів також наголошують, що будівництво стіни завдасть шкоди навколишньому середовищу.

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