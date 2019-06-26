20 українців у Казахстані незаконно продали свої органи



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Правоохоронці затримали лікаря-трансплантолога

Близько 20 українців незаконно продали свої органи в Казахстані. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook перший заступник голови Національної поліції В'ячеслав Аброськін.

Правоохоронці проводять розслідування у кримінальному провадженні за фактом незаконної торгівлі органами. Вдалося встановити, що 20 українців продали свої нирки.

За свої органи вони отримували від 10 до 15 тис. доларів, а ось покупці нирок повинні були заплатити вже 150 тис. доларів за одну.

Один із чоловіків заявив, що продав нирку, щоб заплатити за проведення операції онкохворої дружини, а інший - щоб просто жити.

«І ці наші нещасні громадяни - прості постачальники органів, а взагалі, за всім цим стоїть міжнародна організована злочинність, яка наживається на людському горі», - йдеться в повідомленні.

Відомо, що правоохоронці затримали кілька осіб, причетних до злочину, серед них і лікар-трансплантолог.