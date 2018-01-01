22 січня суд може позбавити мене легальних підстав перебувати в Україні, - Саакашвілі

На 22 січня Київський апеляційний адміністративний суд призначив розгляд апеляції Управління ДМС України в Київській області на рішення Окружного адмінсуду Києва від 3 січня

Екс-президент Грузії, лідер «Руху нових сил» Михайло Саакашвілі вважає, що 22 січня Київський апеляційний адміністративний суд може позбавити його останніх легальних підстав перебувати на території України. Про це він повідомив ефірі телеканалу «News One». Управління державної міграційної служби (ДМС) в Київській області



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Михайло Саакашвілі

На 22 січня Київський апеляційний адміністративний суд призначив розгляд апеляції Управління ДМС України в Київській області на рішення Окружного адмінсуду Києва від 3 січня

Екс-президент Грузії, лідер «Руху нових сил» Михайло Саакашвілі вважає, що 22 січня Київський апеляційний адміністративний суд може позбавити його останніх легальних підстав перебувати на території України.

Про це він повідомив ефірі телеканалу «News One».

Управління державної міграційної служби (ДМС) в Київській області оскаржило прийняте на його користь 3 січня 2018 року рішення Окружного адміністративного суду Києва, який відмовив М.Саакашвілі у визнанні незаконним рішення ДМС про відмову у визнанні його біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту після позбавлення громадянства України.

«Вони прискорюють «суд з моєї депортації» з України. У мене було 30 днів на оскарження цього рішення. Не дочекавшись цих 30 днів, сама ДМС, яка виграла суд, подала на своє вигране рішення скаргу і оскаржить те, що вони виграли. Це зроблено задля того, щоб суд відбувся в понеділок, і у вівторок у мене вже не було жодного легального документа для знаходження в Україні», – заявив М.Саакашвілі.

Як стало відомо, на 22 січня Київський апеляційний адміністративний суд призначив розгляд апеляції Управління ДМС України в Київській області на рішення Окружного адмінсуду Києва від 3 січня. Засідання розпочнеться о 10:00.

Як повідомлялося, 26 липня 2017 року президент Петро Порошенко позбавив українського громадянства екс-президента Грузії та колишнього голову Одеської ОДА Михайла Саакашвілі.

10 вересня Саакашвілі перетнув польсько-український кордон в оточенні своїх прибічників. 25 жовтня Саакашвілі заявив, що отримав документи від Адміністрації президента про позбавлення його громадянства та планує оскаржити це рішення у суді.

1 листопада Управління ДМС в Київській області ухвалило рішення «Про відмову Саакашвілі в оформленні документів для вирішення питання про визнання особою, яка потребує додаткового захисту».

Саакашвілі звернувся з позовом до суду, в якому просить визнати протиправною та незаконною бездіяльність ДМСУ щодо розгляду скарги на рішення про відмову в оформленні документів для вирішення питання про визнання його біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту.

Читайте також статтю: Задушити в обіймах. Що стоїть за бажанням Саакашвілі об’єднати всю опозицію?

Джерело: Інтерфакс-Україна